В Минцифры назвали количество забронированных IT-специалистов — Finance.ua

В Минцифры назвали количество забронированных IT-специалистов
В Украине забронировано не больше 5% IT-специалистов от общего количества.
Об этом рассказал вице-премьер-министр — глава Минцифры Михаил Федоров в эфире телемарафона.
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По его словам, больше всего людей забронировано в энергетике и производстве оружия.
«Речь идет о тысячах, но на самом деле небольшое количество забронированных людей. Это от общего количества не более 5% специалистов. Поэтому не такое большое количество. Все-таки многие люди забронированы в сфере энергетики, в сфере производства оружия, и во многих других сферах», — сказал Федоров.
Напомним, по данным исследования DOU, за год активных ІТ-ФЛП стало на 13 тысяч, или на 5%, меньше. Однако общее количество айтишников почти не изменилось — на уровне до 300 тысяч.
Опрос показывает постепенное снижение доли айтишников, оформленных как ФЛП. Если летом 2022 года так было оформлено 87% айтишников, то в конце 2024 года только 62%.
В то же время растет доля тех, кто работает по гиг-контракту, оформлен согласно КЗоТ в штат компании или оформлен согласно законодательству другой страны.
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