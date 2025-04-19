В Минцифры назвали количество забронированных IT-специалистов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минцифры назвали количество забронированных IT-специалистов

62
В Минцифры назвали количество забронированных IT-специалистов
В Минцифры назвали количество забронированных IT-специалистов
В Украине забронировано не больше 5% IT-специалистов от общего количества.
Об этом рассказал вице-премьер-министр — глава Минцифры Михаил Федоров в эфире телемарафона.
Читайте также
По его словам, больше всего людей забронировано в энергетике и производстве оружия.
«Речь идет о тысячах, но на самом деле небольшое количество забронированных людей. Это от общего количества не более 5% специалистов. Поэтому не такое большое количество. Все-таки многие люди забронированы в сфере энергетики, в сфере производства оружия, и во многих других сферах», — сказал Федоров.
Читайте также
Напомним, по данным исследования DOU, за год активных ІТ-ФЛП стало на 13 тысяч, или на 5%, меньше. Однако общее количество айтишников почти не изменилось — на уровне до 300 тысяч.
Опрос показывает постепенное снижение доли айтишников, оформленных как ФЛП. Если летом 2022 года так было оформлено 87% айтишников, то в конце 2024 года только 62%.
В то же время растет доля тех, кто работает по гиг-контракту, оформлен согласно КЗоТ в штат компании или оформлен согласно законодательству другой страны.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems