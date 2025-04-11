Макрон про призупинення тарифів Трампа: це лише крихка пауза — Finance.ua

Макрон про призупинення тарифів Трампа: це лише крихка пауза Сьогодні 10:44

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що рішення очільника Білого дому Дональда Трампа про 90-денне призупинення тарифів дає можливість лише для «крихкої паузи».

Як повідомляє «Європейська правда», про це французький президент написав в Х.

Макрон також заявив про можливість переговорів у період призупинення тарифів.

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«Часткове призупинення тарифів США на 90 днів — це сигнал і відкриті двері для переговорів. Але ця пауза залишається крихкою. Бо 25-відсоткові тарифи на сталь, алюміній і автомобілі та 10-відсоткові тарифи на всі інші товари все ще залишаються чинними. Бо ця пауза означає 90 днів невизначеності для всіх наших підприємств по обидва боки Атлантики і за її межами», — підкреслив він.

За словами Макрона, мета країн-членів ЄС — «вести переговори про зняття цих несправедливих тарифів і домогтися збалансованої угоди, без асиметрії».

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«Разом з Європейською комісією ми повинні продемонструвати свою силу: Європа повинна продовжувати працювати над усіма необхідними контрзаходами і мобілізувати всі наявні важелі для свого захисту, а також для запобігання дестабілізації нашого ринку потоками з третіх країн», — наголосив він.

Макрон також розповів про своє спілкування з підприємцями і промисловцями.

«Американські тарифи б’ють по їхньому бізнесу прямо в серце. Ми маємо право боротися: на карту поставлені робочі місця і життя наших регіонів. Разом з європейцями ми зробимо все, щоб захистити наші компанії і наші галузі, все, щоб відстояти наш економічний суверенітет, все, щоб гарантувати майбутнє наших робочих місць», — резюмував він.

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Нагадаємо, 9 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу — без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення.

Економічна Правда За матеріалами:

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