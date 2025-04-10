Три країни хочуть інвестувати у газовий проєкт Трампа на Алясці — Finance.ua

Три країни хочуть інвестувати у газовий проєкт Трампа на Алясці Сьогодні 07:04 — Енергетика

Японія, Південна Корея і Тайвань можуть інвестувати в проєкт з експорту СПГ на Алясці вартістю $44 млрд, який підтримує президент США Дональд Трамп.

Про це пише Bloomberg.

«Уряди країн Азії від Південної Кореї до Індонезії поспішають підписатися на закупівлю скрапленого природного газу у США, сподіваючись зменшити профіцит торгівлі з найбільшою економікою світу та отримати певне полегшення від масштабних „взаємних“ мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом, — йдеться в публікації. — Президент Індонезії Прабово Субіанто, пообіцявши „купувати більше“ товарів з Америки, заявив, що це буде включати СПГ, а Таїланд також заявив, що розглядає можливість збільшення закупівель».

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При цьому Трамп заявив, що обговорював «широкомасштабні» закупівлі американського СПГ з тимчасовим лідером Південної Кореї Хан Дак-Су.

«Каскад глобальних мит, запроваджених минулого тижня, призвів до того, що азійські економіки потерпають від найтяжчих поборів, — йдеться в публікації. — Оскільки уряди прагнуть полегшити біль, СПГ є природним варіантом, оскільки це один з небагатьох видів американського експорту, щодо якого азійські країни можуть легко взяти на себе зобов’язання щодо нарощування обсягів».

США є найбільшим у світі постачальником палива для електростанцій та опалення, і до кінця десятиліття планує подвоїти експорт.

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СПГ також зазвичай купується за довгостроковими контрактами, які тривають десятиліттями і можуть коштувати мільярди доларів — цифри досить великі, щоб привернути увагу Білого дому, пише Bloomberg.

«Йдуть розмови про велику енергетичну угоду на Алясці, де японці, і, можливо, корейці, можливо, тайванці, візьмуть на себе значну частину видобутку і забезпечать фінансування угод, — заявив міністр фінансів Скотт Бессент. — Це не тільки забезпечило б багато американських робочих місць, але й зменшило б торговельний дефіцит».

Як раніше повідомляв Reuters, Японія розглядає можливість запропонувати підтримку газопроводу на Алясці вартістю $44 млрд, оскільки вона прагне задобрити президента США Дональда Трампа і запобігти потенційним торговельним суперечкам.

При цьому Японія має сумніви щодо життєздатності запропонованого 800-мильного трубопроводу, призначеного для з’єднання родовищ на півночі Аляски з портом на півдні, де газ буде зріджуватися та доставлятися азіатським споживачам, через загальну вартість газу порівняно з іншими джерелами.

Але вона готова запропонувати розглянути можливість укладення угоди.

«Трамп представив газовий проєкт як перемогу для Аляски та американських союзників в Азії, які шукають стабільне джерело енергії, — пише Reuters. — Але Японія вже має широкий доступ до СПГ, і її компанії минулого року продали близько 38 млн тонн, що становить більше половини її внутрішнього споживання».

Тим не менш, трубопровід на Алясці може допомогти Японії диверсифікувати постачання від більш ризикованих джерел, таких як росія, на яку припадає приблизно одна десята її імпорту газу, і Близького Сходу.

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