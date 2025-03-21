Bild: Nord Stream-2 можуть передати США для відновлення потоку російського газу до ФРН — Finance.ua

Bild: Nord Stream-2 можуть передати США для відновлення потоку російського газу до ФРН Сьогодні 21:30 — Енергетика

Bild: Nord Stream-2 можуть передати США для відновлення потоку російського газу до ФРН

У Німеччині розглядають можливість передачі газопроводу «Північний потік-2» під управління США, що потенційно дозволить відновити постачання російського газу до Європи, інформують обізнані джерела, зазначаючи, що робота над відповідною угодою вже триває.

Про це повідомляє Bild

Деякі представники ХДС, який очолює Фрідріх Мерц, заявили про ймовірність повернення до закупівель російського газу після завершення війни в Україні. Так, депутат Бундестагу Томас Барайс припустив, що для цього можуть використати «Північний потік-2».

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«Якщо знову настане мир, відносини нормалізуються, а ембарго з часом буде послаблено, то, звичайно, газ знову може піти — можливо, тепер через трубопровід під контролем США», — заявив він.

Заступник голови фракції ХДС у парламенті землі Північний Рейн-Вестфалія Ян Хайніш також заявив, що у разі укладення угоди про «справедливий та надійний» мир в Україні Німеччині доведеться повернутися до питання закупівель російського газу. Водночас він додав, що країна не повинна залежати від одного постачальника та допускати «диктування» ціни на газ.

Разом із тим не всі у ХДС підтримують можливе відновлення співпраці з росією. Експерт партії з міжнародних питань Родеріх Кізеветтер розкритикував такі ініціативи: «Ті, хто завжди виступав проти санкцій, хто хоче відновити роботу „Північного потоку“ і знову жадати дешевого російського газу, усі ті, кому байдуже до геноциду українського народу, — вони були б раді такому зближенню».

Член СДПН та депутат Бундестагу Міхаель Рот назвав пропозицію Барайса «неправильним сигналом у невідповідний час», а Міністерство економіки ФРН, котре очолює Роберт Габек із партії «Зелених», зазначило, що «Північний потік-2» не має сертифікації і питання його експлуатації не розглядається.

Bild також інформує, що колишній посол США в Німеччині Річард Гренелл, котрий нині є спецпредставником Дональда Трампа, кілька разів неофіційно відвідував Швейцарію для обговорення запуску потоку. Зауважується, що американська сторона може запропонувати виступити посередником у постачанні російського газу до Німеччини через приватні компанії.

Раніше Financial Times повідомляла, що ексдиректор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг спільно з групою американських інвесторів вже підготував проєкт угоди з «Газпромом» на випадок зняття санкцій.

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За даними CNN, ключовий російський економічний представник Кирило Дмитрієв заявив, що співпраця між США та рф може включати угоди в енергетичному секторі. Конкретних деталей поки не оголошено, але Financial Times повідомляє про спроби залучити американських інвесторів до відновлення газопроводу Nord Stream 2, який Німеччина заблокувала на початку вторгнення росії в Україну.

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