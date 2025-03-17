У Німеччині виступили проти відновлення Nord Stream — Finance.ua

У Німеччині виступили проти відновлення Nord Stream Сьогодні 20:19 — Енергетика

У Німеччині виступили проти відновлення Nord Stream

Німеччина не розглядає можливість відновлення газопроводів Nord Stream, які раніше постачали російський газ до Європи.

Про це заявив міністр економіки та енергетики ФРН Роберт Габек, наголосивши, що це було б «абсолютно хибним напрямком», повідомляє Reuters.

«Українці досі зазнають агресії з боку росії. Тож говорити про відновлення Nord Stream 1 чи 2 — це абсолютно неправильний напрямок дискусії», — наголосив Габек на брифінгу в Брюсселі.

Nord Stream 1 працював з 2011 по 2022 рік, тоді як Nord Stream 2 так і не був запущений через повномасштабне вторгнення рф в Україну. У вересні 2022 року обидві нитки Nord Stream 1 і одна нитка Nord Stream 2 були пошкоджені вибухами, відповідальність за які ніхто офіційно на себе не взяв.

Габек висловив занепокоєння, що майбутній уряд Німеччини може забути уроки енергетичної залежності від росії, адже саме коаліція соціал-демократів і консерваторів свого часу будувала цю залежність.

«Я переживаю, що уроки 2022 року можуть бути забуті», — додав він.

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Після скорочення постачання газу з рф у 2022 році Європа постала перед енергетичною кризою, своєю чергою, Норвегія стала головним постачальником газу для Німеччини.

Попри сподівання російського Газпрому на відновлення експорту до Європи у разі зміни політичного курсу, Берлін підтвердив свою відданість незалежності від російських енергоресурсів.

Зокрема Міністерство економіки наголосило, що незалежність від російського газу є стратегічно важливою, а Nord Stream 2 не сертифікований і не може бути введений в експлуатацію.

Раніше стало відомо, що у США розробляють проект перезапуску російського газопроводу Північний потік-2 до Європи за підтримки американських інвесторів.

Та вже згодом поінформували, що німецька влада розглядає варіанти запобігання поверненню до експлуатації газопроводу Nord Stream 2 після повідомлень про таємні переговори між США та росією щодо його продажу американським інвесторам.

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