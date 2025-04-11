Які мінімальні зарплати у країнах Євросоюзу (дані за 2025) — Finance.ua
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Які мінімальні зарплати у країнах Євросоюзу (дані за 2025)

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Які мінімальні зарплати у країнах Євросоюзу (дані за 2025)
Які мінімальні зарплати у країнах Євросоюзу (дані за 2025)
Станом на 1 січня 2025 року 22 із 27 країн ЄС мають національну мінімальну заробітну плату, за винятком Данії, Італії, Австрії, Фінляндії та Швеції. Про це йдеться у свіжих даних Євростату.

Де нижче 1000 євро на місяць

У січні 2025 року 10 країн ЄС мали мінімальну зарплату нижче 1000 євро на місяць:
  • Болгарія (551 євро),
  • Угорщина (707 євро),
  • Латвія (740 євро),
  • Румунія (814 євро),
  • Словаччина (816 євро),
  • Чехія (826 євро),
  • Естонія (886 євро),
  • Мальта (961 євро),
  • Греція (968 євро)
  • Хорватія (970 євро).
Які мінімальні зарплати у країнах Євросоюзу (дані за 2025)

Які в Європі середні зарплати (порівняння з Україною)

Де від 1000 євро до 1500 євро

У 6 інших мінімальна зарплата коливалася від 1000 євро до 1500 євро на місяць:
  • Кіпр (1000 євро),
  • Португалія (1015 євро),
  • Литва (1038 євро),
  • Польща (1091 євро),
  • Словенія (1278 євро),
  • Іспанія (1381 євро).

Де перевищує 1500 євро на місяць

У решті 6 мінімальна зарплата перевищувала 1 500 євро на місяць:
  • Франція (1 802 євро),
  • Бельгія (2 070 євро),
  • Німеччина (2 161 євро),
  • Нідерланди (2 193 євро),
  • Ірландія (2 282 євро)
  • Люксембург (2 638 євро).
Зменшення розривів у мінімальній заробітній платі після усунення різниці в рівнях цін
Якщо виразити стандарт купівельної спроможності (ПКС), мінімальна заробітна плата в країнах ЄС з нижчими цінами стає вищою порівняно з країнами з вищими цінами.
Мінімальна заробітна плата перевищує 60% середнього місячного заробітку у Франції, Португалії та Словенії
Якщо виміряти у відносному вираженні, як частку від середнього заробітку, у 2022 році мінімальна заробітна плата становила понад 60% середнього валового місячного заробітку в 3 країнах ЄС: Франції, Португалії та Словенії (66% у всіх країнах).
Які мінімальні зарплати у країнах Євросоюзу (дані за 2025)
У нижній частині розподілу мінімальна заробітна плата становила менше половини середнього заробітку в 4 країнах: Бельгії (49%), Мальті (46%), Естонії та Латвії (43% в обох країнах).

Довідка Finance.ua:

Раніше ми писали про найвищі середні зарплати в Європі, то тут ситуація в топ-10 країн наступна:
  1. Швейцарія — 8 148 євро;
  2. Норвегія — 7 094 євро;
  3. Данія — 6 068 євро;
  4. Люксембург — 5 462 євро;
  5. Бельгія — 4 511 євро;
  6. Швеція — 4 338 євро;
  7. Фінляндія — 4 031 євро;
  8. Нідерланди — 3 975 євро;
  9. Франція — 3 929 євро;
  10. Німеччина — 3 812 євро.
Найнижчі середні зарплати в країнах Європі такі:
  1. Албанія — 422 євро;
  2. Болгарія — 637 євро;
  3. Сербія — 723 євро;
  4. Румунія — 742 євро;
  5. Чорногорія — 844 євро;
  6. Боснія та Герцеговина — 861 євро;
  7. Литва — 880 євро;
  8. Латвія — 1 053 євро;
  9. Угорщина — 1 066 євро;
  10. Польща — 1 114 євро.
У таких країнах, як Португалія, Італія, Австрія, Велика Британія, Іспанія та Ісландія, середня зарплата становить від 2 тис. до 3,5 тис. євро на місяць.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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