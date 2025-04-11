Які мінімальні зарплати у країнах Євросоюзу (дані за 2025) — Finance.ua

Які мінімальні зарплати у країнах Євросоюзу (дані за 2025)
Станом на 1 січня 2025 року 22 із 27 країн ЄС мають національну мінімальну заробітну плату, за винятком Данії, Італії, Австрії, Фінляндії та Швеції. Про це йдеться у свіжих даних Євростату.
Де нижче 1000 євро на місяць
У січні 2025 року 10 країн ЄС мали мінімальну зарплату нижче 1000 євро на місяць:
- Болгарія (551 євро),
- Угорщина (707 євро),
- Латвія (740 євро),
- Румунія (814 євро),
- Словаччина (816 євро),
- Чехія (826 євро),
- Естонія (886 євро),
- Мальта (961 євро),
- Греція (968 євро)
- Хорватія (970 євро).
Які в Європі середні зарплати (порівняння з Україною)
Де від 1000 євро до 1500 євро
У 6 інших мінімальна зарплата коливалася від 1000 євро до 1500 євро на місяць:
- Кіпр (1000 євро),
- Португалія (1015 євро),
- Литва (1038 євро),
- Польща (1091 євро),
- Словенія (1278 євро),
- Іспанія (1381 євро).
Де перевищує 1500 євро на місяць
У решті 6 мінімальна зарплата перевищувала 1 500 євро на місяць:
- Франція (1 802 євро),
- Бельгія (2 070 євро),
- Німеччина (2 161 євро),
- Нідерланди (2 193 євро),
- Ірландія (2 282 євро)
- Люксембург (2 638 євро).
Зменшення розривів у мінімальній заробітній платі після усунення різниці в рівнях цін
Якщо виразити стандарт купівельної спроможності (ПКС), мінімальна заробітна плата в країнах ЄС з нижчими цінами стає вищою порівняно з країнами з вищими цінами.
Мінімальна заробітна плата перевищує 60% середнього місячного заробітку у Франції, Португалії та Словенії
Якщо виміряти у відносному вираженні, як частку від середнього заробітку, у 2022 році мінімальна заробітна плата становила понад 60% середнього валового місячного заробітку в 3 країнах ЄС: Франції, Португалії та Словенії (66% у всіх країнах).
У нижній частині розподілу мінімальна заробітна плата становила менше половини середнього заробітку в 4 країнах: Бельгії (49%), Мальті (46%), Естонії та Латвії (43% в обох країнах).
Довідка Finance.ua:
Раніше ми писали про найвищі середні зарплати в Європі, то тут ситуація в топ-10 країн наступна:
- Швейцарія — 8 148 євро;
- Норвегія — 7 094 євро;
- Данія — 6 068 євро;
- Люксембург — 5 462 євро;
- Бельгія — 4 511 євро;
- Швеція — 4 338 євро;
- Фінляндія — 4 031 євро;
- Нідерланди — 3 975 євро;
- Франція — 3 929 євро;
- Німеччина — 3 812 євро.
Найнижчі середні зарплати в країнах Європі такі:
- Албанія — 422 євро;
- Болгарія — 637 євро;
- Сербія — 723 євро;
- Румунія — 742 євро;
- Чорногорія — 844 євро;
- Боснія та Герцеговина — 861 євро;
- Литва — 880 євро;
- Латвія — 1 053 євро;
- Угорщина — 1 066 євро;
- Польща — 1 114 євро.
У таких країнах, як Португалія, Італія, Австрія, Велика Британія, Іспанія та Ісландія, середня зарплата становить від 2 тис. до 3,5 тис. євро на місяць.
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