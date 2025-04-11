Які мінімальні зарплати у країнах Євросоюзу (дані за 2025) — Finance.ua

Які мінімальні зарплати у країнах Євросоюзу (дані за 2025) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Які мінімальні зарплати у країнах Євросоюзу (дані за 2025)

Станом на 1 січня 2025 року 22 із 27 країн ЄС мають національну мінімальну заробітну плату, за винятком Данії, Італії, Австрії, Фінляндії та Швеції. Про це йдеться у свіжих даних Євростату

Де нижче 1000 євро на місяць

У січні 2025 року 10 країн ЄС мали мінімальну зарплату нижче 1000 євро на місяць:

Болгарія (551 євро),

Угорщина (707 євро),

Латвія (740 євро),

Румунія (814 євро),

Словаччина (816 євро),

Чехія (826 євро),

Естонія (886 євро),

Мальта (961 євро),

Греція (968 євро)

Хорватія (970 євро).

Де від 1000 євро до 1500 євро

У 6 інших мінімальна зарплата коливалася від 1000 євро до 1500 євро на місяць:

Кіпр (1000 євро),

Португалія (1015 євро),

Литва (1038 євро),

Польща (1091 євро),

Словенія (1278 євро),

Іспанія (1381 євро).

Де перевищує 1500 євро на місяць

У решті 6 мінімальна зарплата перевищувала 1 500 євро на місяць:

Франція (1 802 євро),

Бельгія (2 070 євро),

Німеччина (2 161 євро),

Нідерланди (2 193 євро),

Ірландія (2 282 євро)

Люксембург (2 638 євро).

Зменшення розривів у мінімальній заробітній платі після усунення різниці в рівнях цін

Якщо виразити стандарт купівельної спроможності (ПКС), мінімальна заробітна плата в країнах ЄС з нижчими цінами стає вищою порівняно з країнами з вищими цінами.

Мінімальна заробітна плата перевищує 60% середнього місячного заробітку у Франції, Португалії та Словенії

Якщо виміряти у відносному вираженні, як частку від середнього заробітку, у 2022 році мінімальна заробітна плата становила понад 60% середнього валового місячного заробітку в 3 країнах ЄС: Франції, Португалії та Словенії (66% у всіх країнах).

У нижній частині розподілу мінімальна заробітна плата становила менше половини середнього заробітку в 4 країнах: Бельгії (49%), Мальті (46%), Естонії та Латвії (43% в обох країнах).

Довідка Finance.ua:

Раніше ми писали про найвищі середні зарплати в Європі, то тут ситуація в топ-10 країн наступна:

Швейцарія — 8 148 євро; Норвегія — 7 094 євро; Данія — 6 068 євро; Люксембург — 5 462 євро; Бельгія — 4 511 євро; Швеція — 4 338 євро; Фінляндія — 4 031 євро; Нідерланди — 3 975 євро; Франція — 3 929 євро; Німеччина — 3 812 євро.

Найнижчі середні зарплати в країнах Європі такі:

Албанія — 422 євро; Болгарія — 637 євро; Сербія — 723 євро; Румунія — 742 євро; Чорногорія — 844 євро; Боснія та Герцеговина — 861 євро; Литва — 880 євро; Латвія — 1 053 євро; Угорщина — 1 066 євро; Польща — 1 114 євро.

У таких країнах, як Португалія, Італія, Австрія, Велика Британія, Іспанія та Ісландія, середня зарплата становить від 2 тис. до 3,5 тис. євро на місяць.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.