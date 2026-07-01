Що в липні зміниться для українців в Україні та за кордоном Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Як липневі зміни вдарять по гаманцях українців

Нові митні збори в ЄС, нові рахунки для військового збору та здорожчання проїзду в Києві. Finance.ua розповідає, як липневі зміни вдарять по гаманцях українців вдома та за кордоном.

Зарахування військового збору

Із 1 липня 2026 року набирають чинності зміни щодо зарахування надходжень військового збору. Відтепер сплачені кошти надходитимуть до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуватимуться на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

У зв’язку з новим порядком зарахування надходжень Державна казначейська служба України відкриває нові бюджетні рахунки для сплати військового збору за кодами класифікації доходів бюджету 11011000, 11011001, 11011600, 11011700 та 11011800.

Доплати до пенсії

З 1 липня частина українських пенсіонерів отримає додаткові гроші. Пенсійний фонд проведе автоматичний перерахунок виплат, проте масштабного оновлення чекати не варто — індексація вже завершилась.

Проте липневий автоматичний перерахунок принесе лише локальне і дуже незначне фінансове полегшення і виключно для окремих категорій громадян, які досягли поважного віку.

Зміни для абонентів «Київстару»

З 1 липня 2026 року абоненти «Київстару» більше не зможуть поповнювати рахунок за допомогою послуги «Мобільний Платіж» через USSD-команду *134# та голосове меню за номером 899.

Поповнити рахунок без комісії можна в застосунку Мій Київстар, а також за допомогою інших доступних платіжних сервісів та банківських застосунків.

Посилки з України в ЄС

З 1 липня 2026 року в країнах Європейського Союзу набудуть чинності нові митні правила для міжнародних відправлень. Для українських експортерів це означає запровадження обов’язкового збору в розмірі 3 євро за кожну товарну позицію, зазначену окремим рядком у митній декларації, а також нові вимоги щодо адміністрування ПДВ.

Правила стосуватимуться всіх комерційних відправлень незалежно від вартості товарів, а також подарунків із задекларованою вартістю понад 45 євро.

Проживання українців у Польщі

Із 1 липня 2026 року в Польщі набувають чинності чергові зміни до законодавства, що передбачають поступове скорочення програм підтримки для громадян України. Цього разу уряд обмежує доступ до центрів колективного проживання.

Так, право на безкоштовне проживання втратять представники так званих вразливих груп. Це українські жінки та їхні діти старше одного року, а також люди похилого віку, які отримують польські пенсії, навіть якщо вони становлять кілька сотень або навіть кілька десятків злотих.

Крім того, в Польщі з 1 липня водіям доведеться платити більше за пальне через повернення до стандартної ставки ПДВ у розмірі 23%. За прогнозами, середня ціна бензину зросте приблизно до 6,50 злотих за літр, а дизельного пального — до 6,70 злотих, пише inpoland.

Перевірка роботодавців у Польщі

З 8 липня 2026 року в Польщі набудуть чинності нові правила перевірки цивільно-правових договорів. Вони суттєво змінять підхід до контролю за формами зайнятості, оскільки Національна інспекція праці отримає додаткові інструменти для оцінки не лише змісту договорів, а й фактичних умов співпраці.

Нова модель перевірки буде двоетапною. По-перше, якщо інспектор праці виявить порушення, він винесе роботодавцю розпорядження про їхнє виправлення ще під час перевірки.

Невиконання такої рекомендації може ініціювати подальше провадження, що призведе до адміністративного рішення про перетворення цивільно-правового договору на трудовий договір або до передачі справи до суду з трудових спорів.

Тарифи «Укрпошти»

Із 1 липня «Укрпошта» скасує доплату за доставку відправлень до сіл пересувними відділеннями.

Так, вартість відправки у села, де працюють точки присутності оператора (стаціонарні відділення або облаштовані кімнати в сільрадах), прирівняли до тарифів на доставку по місту. Тобто додаткову плату у 45 гривень за доставку у села більше не стягуватимуть.

Водночас із 1 липня зміниться вартість кур’єрської доставки.

Вартість проїзду в громадському транспорті Києва

З 15 липня у Києві пропонують встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн. Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3−23,6 грн.

Після громадських консультацій ще опрацьовують пропозиції, після чого проєкт передадуть на підпис міському голові.

Також із 1 липня до 31 серпня, традиційно призупиняється дія безоплатного проїзду для школярів, яка запроваджена тільки на час навчального року. Натомість учні можуть скористатися пільговими умовами — знижкою 75% на проїзні квитки для міського пасажирського транспорту.

Нові правила для електросамокатів

З 1 липня у Львові в історичному центрі міста та прилеглих територіях, межа яких співпадає із зовнішньою межею третьої зони паркування, залишати прокатні електросамокати можна буде лише у спеціально визначених місцях для паркування.

Вони відображатимуться у мобільних додатках сервісів прокату. За неправильне паркування стягуватимуть додаткову плату

Пенсії в Німеччині

Із 1 липня 2026 року пенсії в Німеччині буде підвищено на 4,24%. Підвищення торкнеться близько 21 млн пенсіонерів. Розмір надбавки залежатиме від поточного розміру пенсії.

Наприклад, за пенсії у 1 000 євро щомісячна доплата становитиме понад 42 євро. Якщо пенсіонер отримує 1 500 євро, його виплати збільшаться приблизно на 63,5 євро на місяць.

Нові вимоги до безробітних у Німеччині

У Німеччині близько 5,2 мільйона осіб отримують допомогу Bürgergeld — це люди без роботи або з доходами, яких недостатньо для проживання. Із 1 липня 2026 року правила змінюються: замість чинної допомоги запроваджується новий базовий формат виплат. Із 1 липня для отримувачів допомоги встановлюються три ключові вимоги

Нові вимоги до бензину

З 1 липня 2026 року в Україні набудуть чинності нові вимоги до бензину — пальне повинно містити щонайменше 7% біоетанолу. Водночас запровадження стандарту Е10 не повинно призвести до зростання цін на пальне.

До речі, з 7 липня 2026 року у ЄС всі нові зареєстровані пасажирські та вантажні автомобілі повинні мати систему попередження про неуважність водія (Advanced Driver Distraction Warning).

У салоні автомобіля буде встановлена камера, яка направлена безпосередньо на водія. Вона цілодобово сканує:

рух очей водія;

положення голови;

папрямок зору.

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