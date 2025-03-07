День фінансів: зупинка постачання озброєння Україні, план захисту неба, рейтинг банків — Finance.ua

День фінансів: зупинка постачання озброєння Україні, план захисту неба, рейтинг банків Сьогодні 17:30

У п’ятницю, 7 березня, Finance.ua детально розглянув, чому зупинка постачання озброєння Україні не вигідна американським збройним компаніям. Про це йдеться в статті:

США готові запровадити «агресивні санкції» проти росії. Вашингтон рішуче застосує санкції проти російської енергетики, якщо це сприятиме припиненню вогню в Україні. Про це Вашингтон рішуче застосує санкції проти російської енергетики, якщо це сприятиме припиненню вогню в Україні. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Трамп призупинив на місяць дію імпортних мит для Канади.

В Європі запропонували план захисту неба над Україною «Небесний щит» окремо від НАТО.

НБУ дав оцінку рівня інфляції та назвав причини зростання цін. У січні споживча інфляція в України пришвидшилася до 12,9% р/р, незначно У січні споживча інфляція в України пришвидшилася до 12,9% р/р, незначно перевищивши траєкторію січневого прогнозу НБУ. За оцінками НБУ, зростання інфляції тривало й у лютому.

Також НБУ надав рекомендації банкам, як виявляти фіктивні документи клієнтів.

У яких банках українці зберігають свої заощадження. В Україні станом на 1 лютого 2025 року працював 61 банк, у яких фізичні особи тримали 1 трлн 218,2 млрд гривень. За місяць сума зросла на 1,7 млрд гривень. Про це В Україні станом на 1 лютого 2025 року працював 61 банк, у яких фізичні особи тримали 1 трлн 218,2 млрд гривень. За місяць сума зросла на 1,7 млрд гривень. Про це свідчать дані Національного банку України.

Умови для зміни головної валюти з долара на євро. Національний банк розглядає можливість зміни основної курсоутворюючої валюти з долара на євро. Однак до рішення ще далеко. Про це Національний банк розглядає можливість зміни основної курсоутворюючої валюти з долара на євро. Однак до рішення ще далеко. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

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Перелік військовозобов’язаних, які можуть виїжджати за кордон. Кабінет Міністрів України оновив Кабінет Міністрів України оновив правила перетину державного кордону для громадян під час воєнного стану. Зокрема, було надано право на виїзд за кордон певним категоріям військовозобов’язаних.

До речі, перші молоді добровольці за програмою «Контракт 18−24» вже отримали виплати.

Ринок праці на початку 2025. Кількість вакансій і резюме продовжує Кількість вакансій і резюме продовжує зростати порівняно з попереднім роком. Однак дефіцит робочої сили лишається однією з головних проблем, що стримує розвиток бізнесу і призводить до подальшого збільшення рівня заробітних плат. Крім того, спостерігається зростання числа мігрантів та їхня активніша адаптація за кордоном.

Водночас кожен третій український бізнес очолюють жінки.

Українці допомогли встановити рекорд: Польща та Чехія з найнижчим безробіттям у ЄС.

Працівники яких професій мають право на безкоштовне житло в Польщі.

Скільки грошей потрібно на індексацію пенсій. На планову індексацію пенсій українцям з 1 березня передбачено 57,5 млрд гривень. Жодних затримок не очікується. Про це На планову індексацію пенсій українцям з 1 березня передбачено 57,5 млрд гривень. Жодних затримок не очікується. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Кабмін дозволив подавати заявки до Міжнародного реєстру збитків ще за шістьма категоріями. Зокрема, Зокрема, йдеться про такі категорії: «Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна», «Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях», «Серйозні тілесні ушкодження», «Примусова праця».

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