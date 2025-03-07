Кабмін розширив перелік військовозобов’язаних, які можуть виїжджати за кордон — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін розширив перелік військовозобов’язаних, які можуть виїжджати за кордон

Особисті фінанси
166
Кабмін розширив перелік військовозобов’язаних, які можуть виїжджати за кордон
Кабмін розширив перелік військовозобов’язаних, які можуть виїжджати за кордон
Кабінет Міністрів України оновив правила перетину державного кордону для громадян під час воєнного стану. Зокрема, було надано право на виїзд за кордон певним категоріям військовозобов’язаних.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, посилаючись на відповідний документ.
Згідно з новими правилами, для перетину кордону обов’язково потрібна довідка про відстрочку. Право на виїзд отримали наступні категорії осіб:
  • жінки та чоловіки, чиї близькі родичі-військовослужбовці (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідні брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час війни з 2014 року.
  • Члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Героя України (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідні брат чи сестра).

Читайте також: Що, якщо завтра закінчення війни. Що буде з Україною в економічному плані

Нагадаємо, за оцінками Центру економічної стратегії, за кордон додатково можуть виїхати 290 тис. українських чоловіків за оптимістичного сценарію, 389 тис. — за середнього та 532 тис. — за песимістичного.

Довідка Finance.ua:

  • під час війни військовозобов’язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон, але існують винятки, зокрема для чиновників, спортсменів, депутатів та інших осіб, які мають спеціальні дозволи;
  • нещодавно в Україні змінили правила перетину кордону. Вони стосуються військовозобов’язаних чоловіків, які перевозять гумдопомогу або медичні вантажі. Зараз ця категорія громадян, що планує здійснювати перевезення гуманітарних або медичних вантажів, може перетнути кордон тільки на загальних підставах. Тепер інформацію про таких водіїв не вноситимуть у систему «Шлях» і рішення щодо них не розглядатимуть обласні військові адміністрації;
  • Міністерство культури та стратегічних комунікацій України поновить видачу листів сприяння для виїзду за кордон митців і медійників з 7 березня.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems