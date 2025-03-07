Кабмін розширив перелік військовозобов’язаних, які можуть виїжджати за кордон — Finance.ua

Кабмін розширив перелік військовозобов’язаних, які можуть виїжджати за кордон Сьогодні 15:01 — Особисті фінанси

Кабмін розширив перелік військовозобов’язаних, які можуть виїжджати за кордон

Кабінет Міністрів України оновив правила перетину державного кордону для громадян під час воєнного стану. Зокрема, було надано право на виїзд за кордон певним категоріям військовозобов’язаних.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, посилаючись на відповідний документ.

Згідно з новими правилами, для перетину кордону обов’язково потрібна довідка про відстрочку. Право на виїзд отримали наступні категорії осіб:

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі-військовослужбовці (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідні брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час війни з 2014 року.

Члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Героя України (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідні брат чи сестра).

Нагадаємо, за оцінками Центру економічної стратегії, за кордон додатково можуть виїхати 290 тис. українських чоловіків за оптимістичного сценарію, 389 тис. — за середнього та 532 тис. — за песимістичного.

Довідка Finance.ua:

під час війни військовозобов’язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон, але існують винятки, зокрема для чиновників, спортсменів, депутатів та інших осіб, які мають спеціальні дозволи;

нещодавно в Україні змінили правила перетину кордону. Вони стосуються військовозобов’язаних чоловіків, які перевозять гумдопомогу або медичні вантажі. Зараз ця категорія громадян, що планує здійснювати перевезення гуманітарних або медичних вантажів, може перетнути кордон тільки на загальних підставах. Тепер інформацію про таких водіїв не вноситимуть у систему «Шлях» і рішення щодо них не розглядатимуть обласні військові адміністрації;



Міністерство культури та стратегічних комунікацій України поновить видачу листів сприяння для виїзду за кордон митців і медійників з 7 березня.



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