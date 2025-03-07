В Європі запропонували план захисту неба над Україною «Небесний щит» окремо від НАТО — Finance.ua

В Європі запропонували план захисту неба над Україною «Небесний щит» окремо від НАТО Сьогодні 09:28

В Європі запропонували план захисту неба над Україною «Небесний щит» окремо від НАТО

Європа очолила пропозицію «Небесний щит», розроблену військовими експертами, яка могла би зупинити російські ракетні атаки та буде діяти окремо від НАТО.

Згідно з планом, «Небесний щит» буде містити 120 винищувачів, які будуть розгорнуті для захисту Києва та західні регіони України, зокрема, трьох діючих атомних електростанцій України, а також Одеси та Львова. «Небесний щит» очолять представники європейської зони повітряної охорони, яка діятиме окремо від НАТО.

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План вже обговорювали після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну з 24 лютого 2022 року. Але нова версія плану та активні обговорення розпочались після зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, коли США припинили військову допомогу та обмежили обмін розвідданими з Києвом.

«Впровадження Sky Shield стане важливим компонентом активізації Європи, гарантуючи ефективну безпеку України», — зазначив колишній міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Планується, що розроблене військовими експертами рішення не буде провокувати ще більший конфлікт з росією. В першу чергу тому, що літаки будуть захищати міста та інфраструктуру України від російських ракет та безпілотників, потенційно діючи в рамках «перемир'я в небі», запропонованого президентом України Володимиром Зеленським цього тижня.

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