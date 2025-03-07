НБУ надав рекомендації банкам, як виявляти фіктивні документи клієнтів — Finance.ua

НБУ надав рекомендації банкам, як виявляти фіктивні документи клієнтів Сьогодні 15:29

НБУ надав рекомендації банкам, як виявляти фіктивні документи клієнтів

Національний банк надав банкам рекомендації, як виявити фіктивні документи, які надають клієнти на запит банку з метою здійснення належної перевірки.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Під час проведення перевірок Національний банк встановив непоодинокі випадки надання клієнтами банкам підроблених виписок за рахунками, відкритими в інших банках, фінансової звітності, а також платіжних інструкцій, які нібито підтверджують здійснення клієнтами господарської діяльності, сплати обов’язкових платежів, платежів за оренду приміщень, транспортних послуг тощо.

Як зазначається, надання клієнтами підроблених документів наражає банки на високі ризики використання їх послуг для відмивання коштів або фінансування тероризму, вчинення інших кримінальних правопорушень.

З метою запобігання таким ризикам НБУ рекомендує банкам обмінюватися інформацією щодо руху коштів за рахунками клієнта, щодо якого наявні підозри в наданні ним підроблених документів, а також наголошує на підставах / умовах розкриття інформації, яка відноситься до банківської таємниці — така інформація надається тільки за згодою клієнта.

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Крім того, регулятор навів приклади можливих джерел для перевірки / підтвердження достовірності отриманої інформації, зокрема для перевірки достовірності наданої клієнтом фінансової звітності банк може використовувати фінансову звітність підприємств, що міститься на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, та ресурс YouControl.

Також наголошується, що рішення про необхідність здійснення перевірки достовірності окремих наданих клієнтом документів, у тому числі в разі проведення або наміру проведення клієнтом фінансових операцій на незвично великі суми (або загальний оборот), що є невластивим для діяльності клієнта, банк має приймати на підставі ризик-орієнтованого підходу.

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