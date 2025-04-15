День фінансів: знижка 50% на штраф від ТЦК, обмеження пенсій прокурорам, страхування першого авто — Finance.ua

День фінансів: знижка 50% на штраф від ТЦК, обмеження пенсій прокурорам, страхування першого авто Сьогодні 17:45

Вівторок, 15 квітня. Військовозобов’язані зможуть сплатити штраф від ТЦК зі знижкою 50%, а працюючим прокурорам планують обмежити виплату пенсій.

Знижка 50% на штраф від ТЦК. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який визначає механізми адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. «Військовослужбовці, які стали на захист країни і не встигли оновити свої дані — звільняються від сплати штрафів. А для цивільних зʼявиться зручна можливість сплатити штраф зі знижкою 50% у Резерв+», — Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який визначає механізми адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. «Військовослужбовці, які стали на захист країни і не встигли оновити свої дані — звільняються від сплати штрафів. А для цивільних зʼявиться зручна можливість сплатити штраф зі знижкою 50% у Резерв+», — повідомили в Міноборони.

Прокурорам знизять пенсії. Верховна Рада Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури, за яким планується обмежити виплати пенсій працюючим прокурорам, а пенсія за вислугу років призначається прокурорам лише після їх звільнення.

Бронювання військовозобов’язаних. Кабінет міністрів Кабінет міністрів оновив правила бронювання військовозобовʼязаних. Оновлено порядок бронювання, а також критерії та процедури, за якими визначаються підприємства, установи й організації, критично важливі для функціонування економіки, життєзабезпечення населення та забезпечення потреб Збройних Сил у особливий період.

«Контракт 18−24». Молодим добровольцям Молодим добровольцям розширили перелік доступних посад, збільшивши їх кількість удвічі. Зокрема, кількість доступних посад збільшено вдвічі — з 9 до 18. Наразі в проєкті «Контракт 18−24» беруть участь 16 бригад Збройних сил України.

Крім того, Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає залучення іноземців та осіб без громадянства до проходження військової служби за контрактом.

Також іноземці-військовослужбовці, які розірвали контракт до спливу 3 років, можуть отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні чи дозвіл на імміграцію.

Ціни на автоцивілку. За За даними Держстату, середня вартість «послуги у сфері страхування особистого транспорту» зросла в березні 2025 року до 4 632,5 гривень. Це у 2,1 раза більше, ніж у грудні минулого року — 2 188,8 гривень. При цьому за весь минулий рік страхування подорожчало на 16,3%.

Купівля першого автомобіля — велика подія, яка приносить не лише радість, а й нові зобов’язання. Одним з головних питань, яке варто вирішити одразу після покупки транспортного засобу, є страхування. Finance.ua вирішив розповісти про те, що таке каско, на що треба звернути особливу увагу під час його оформлення:

Найзатребуваніші професії — дані Держслужби зайнятості. Державна служба зайнятості з початку року Державна служба зайнятості з початку року забезпечила зайнятістю кожного другого громадянина. Найчастіше роботодавці шукали продавців, прибиральників та підсобних робітників. Серед ТОП найзатребуваніших професій були прибиральники, робітники з благоустрою та двірники.

За даними Work.ua, середня зарплата в Києві у квітні становить 27,5 тис. грн, якщо говорити про повну зайнятість та стандартний робочий день. При цьому рівень виплат залежить від посад та варіюється від 18 тис. до 50 тис. грн.

Також Work.ua зібрав добірку вакансій для майбутніх зірок соцмереж.

$990 млн від Британії. Велика Британія Велика Британія надіслала Україні 752 мільйони фунтів стерлінгів (близько $990 млн), забезпечених замороженими російськими активами.

Зі свого боку представник Демократичної партії США Грег Мікс представив законопроєкт про підтримку України, який передбачає фінансування безпеки та післявоєнне відновлення, а також жорсткі санкції проти рф.

Ліміти на карткові перекази. Як Як повідомили в Нацбанку, після запровадження лімітів на перекази коштів з картки на картку їхні обсяги знизилися з 250 млрд грн до 170 млрд грн на місяць. Водночас наразі НБУ розробляє законопроєкт про створення реєстру дропів.

Фінансування ООН та НАТО. Адміністрація президента Дональда Трампа Адміністрація президента Дональда Трампа запропонувала удвічі скоротити бюджет Державного департаменту США, зменшити кількість дипломатів і посольств, а також припинити фінансування міжнародних організацій, зокрема ООН та НАТО.

Група юристів звернулася до Суду США з міжнародної торгівлі з вимогою заблокувати запровадження Дональдом Трампом масштабних тарифів, стверджуючи, що президент перевищив свої повноваження.

Торговці діамантами попереджають, що галузь «зупинилася» через мита президента США Дональда Трампа. Поставки через центр торгівлі дорогоцінним камінням Антверпен знизилися приблизно до однієї сьомої від звичайного рівня.

Ціна за реактори для Хмельницької АЕС. Болгарська сторона поки не підписала угоди щодо поставки Україні реакторів до добудови енергоблоків ХАЕС. Тепер там Болгарська сторона поки не підписала угоди щодо поставки Україні реакторів до добудови енергоблоків ХАЕС. Тепер там пропонують ціну за реактори на 100 мільйонів доларів більше від раніше встановленої ціни. Якщо спочатку в угоді йшлося про ціну за реактори на рівні 600 мільйонів доларів, то тепер Болгарія хоче вже 700 мільйонів доларів.

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