Скільки заробляють у Києві: оновлені дані про зарплати в столиці — Finance.ua
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Скільки заробляють у Києві: оновлені дані про зарплати в столиці

Особисті фінанси
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Скільки заробляють у Києві: оновлені дані про зарплати в столиці
Скільки заробляють у Києві: оновлені дані про зарплати в столиці
На ринку праці у Києві продовжує зберігатися позитивна динаміка щодо зростання середньої зарплати, що відображає економічну активність у столиці. При цьому середня заробітна плата у жителів Києва перевищує середні показники по країні.
Про це свідчать дані на кадровому порталі Work.ua.

Якою є середня зарплата у Києві

Середня зарплата в Києві у квітні становить 27,5 тис. грн, якщо говорити про повну зайнятість та стандартний робочий день. При цьому рівень виплат залежить від посад та варіюється від 18 тис. до 50 тис. грн.
Згідно з аналітикою на сайті, середня зарплата в Україні за рік зросла на 20%, або на 4 тис. грн. Отже, зарплати у Києві продовжують залишатися одними з найвищих у країні.
Середня зарплата в різних сферах діяльності в Києві:
  • менеджер з продажу — 32,5 тис. грн;
  • торговий представник — 32, 5 тис. грн;
  • водій — 30 тис. грн;
  • менеджер по роботі з клієнтами — 28 тис. грн;
  • кухар — 25 тис. грн;
  • бухгалтер — 25 тис. грн;
  • офіціант — 22,3 тис. грн;
  • комірник — 22 тис. грн;
  • офіс-менеджер — 21,5 тис. грн;
  • різнороб — 21 тис. грн;
  • адміністратор — 20,5 тис. грн;
  • касир — 19 тис. грн;
  • бариста — 19 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

  • як свідчить аналітика work.ua, к березні 2025 року середня зарплата по Україні збільшилася до 24 000 грн (+500 грн до лютого). Найвищі зарплати пропонують на вакансії до Сил оборони, у сфері IT і на керівні позиції;
  • Держслужба зайнятості фіксує стріме зростання дисбалансу між кількістю вакансій та шукачами роботи. При цьому найгостріше кадровий голод відчувається у столиці, де відкрито 75 тис. вакансій, тоді як зареєстрованих безробітних лише 3 тисячі.
  • за дослідженням ЛУН, у Києві співвідношення середньої заробітної плати до середньої вартості оренди однокімнатних квартир становить 62%, тобто саме такий відсоток від зарплати кияни віддають за оренду житла.
За матеріалами:
Novyny.live
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