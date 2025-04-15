Добровольці з-за кордону зможуть приєднатися до ЗСУ — рішення уряду
Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає залучення іноземців та осіб без громадянства до проходження військової служби за контрактом.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
Згідно з рішенням уряду, центри рекрутингу зможуть здійснювати перевезення іноземних добровольців з-за кордону, а також забезпечувати їм проживання та харчування в Україні.
Фінансування цих витрат здійснюватиметься коштом державного бюджету — зокрема, за рахунок ресурсів Міністерства оборони, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту.
Нагадаємо, іноземці та особи без громадянства, які проходили службу за контрактом у Збройних силах України, Нацгвардії або Держспецтрансслужбі, можуть отримати українське громадянство навіть у разі служби менше трьох років.
Процедура набуття громадянства включає подання декларації про відмову від наявного громадянства, а також складання іспитів на знання Конституції України, історії та державної мови.
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Також, іноземці-військовослужбовці, які розірвали контракт до спливу 3 років, можуть отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні чи дозвіл на імміграцію. Дозвіл на імміграцію можуть отримати особи, імміграція яких становить державний інтерес. Процедура здійснюється через подання Міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади.
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