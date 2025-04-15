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Добровольці з-за кордону зможуть приєднатися до ЗСУ — рішення уряду

Казна та Політика
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Добровольці з-за кордону зможуть приєднатися до ЗСУ — рішення уряду
Добровольці з-за кордону зможуть приєднатися до ЗСУ — рішення уряду
Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає залучення іноземців та осіб без громадянства до проходження військової служби за контрактом.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
Згідно з рішенням уряду, центри рекрутингу зможуть здійснювати перевезення іноземних добровольців з-за кордону, а також забезпечувати їм проживання та харчування в Україні.
Фінансування цих витрат здійснюватиметься коштом державного бюджету — зокрема, за рахунок ресурсів Міністерства оборони, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту.
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Нагадаємо, іноземці та особи без громадянства, які проходили службу за контрактом у Збройних силах України, Нацгвардії або Держспецтрансслужбі, можуть отримати українське громадянство навіть у разі служби менше трьох років.
Процедура набуття громадянства включає подання декларації про відмову від наявного громадянства, а також складання іспитів на знання Конституції України, історії та державної мови.
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Також, іноземці-військовослужбовці, які розірвали контракт до спливу 3 років, можуть отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні чи дозвіл на імміграцію. Дозвіл на імміграцію можуть отримати особи, імміграція яких становить державний інтерес. Процедура здійснюється через подання Міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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