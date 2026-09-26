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Що робити, якщо мобільний зв’язок працює неналежно

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Які права має споживач мобільного зв'язку
Які права має споживач мобільного зв'язку, Фото: magnific
Мобільний зв’язок — невід’ємна частина нашого повсякденного життя. Ми телефонуємо, надсилаємо повідомлення, користуємося мобільним інтернетом та іншими електронними комунікаційними послугами. Якщо зв’язок працює неналежно, абонент може вимагати захисту своїх прав.
Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

На що має право споживач

Користувач мобільних послуг має право:
  • отримувати інформацію про умови та вартість послуг, тарифи, обсяг послуг та умови їх зміни;
  • отримувати послуги відповідно до умов укладеного договору;
  • знати умови припинення або зміни договору;
  • звертатися до постачальника послуг із вимогами, скаргами та пропозиціями;
  • отримувати належну інформацію про послуги та умови їх надання;
  • захищати свої права у разі неналежного надання послуг.

Що робити, якщо мобільний зв’язок працює неналежно

Якщо послуга не надається, має неналежну якість, виникли проблеми з тарифікацією або з рахунком, насамперед варто звернутися до свого оператора та зафіксувати звернення.
Якщо питання не вирішено, споживач може звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).
Під час воєнного стану, відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303, заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра здійснюються за рішенням НКЕК у порядку, визначеному законодавством.
За матеріалами:
Finance.ua
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