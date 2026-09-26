Що робити, якщо мобільний зв’язок працює неналежно
На що має право споживач
- отримувати інформацію про умови та вартість послуг, тарифи, обсяг послуг та умови їх зміни;
- отримувати послуги відповідно до умов укладеного договору;
- знати умови припинення або зміни договору;
- звертатися до постачальника послуг із вимогами, скаргами та пропозиціями;
- отримувати належну інформацію про послуги та умови їх надання;
- захищати свої права у разі неналежного надання послуг.
Що робити, якщо мобільний зв’язок працює неналежно
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