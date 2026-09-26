Мобільний зв’язок — невід’ємна частина нашого повсякденного життя. Ми телефонуємо, надсилаємо повідомлення, користуємося мобільним інтернетом та іншими електронними комунікаційними послугами. Якщо зв’язок працює неналежно, абонент може вимагати захисту своїх прав.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

На що має право споживач

Користувач мобільних послуг має право:

отримувати інформацію про умови та вартість послуг, тарифи, обсяг послуг та умови їх зміни;

отримувати послуги відповідно до умов укладеного договору;

знати умови припинення або зміни договору;

звертатися до постачальника послуг із вимогами, скаргами та пропозиціями;

отримувати належну інформацію про послуги та умови їх надання;

захищати свої права у разі неналежного надання послуг.

Що робити, якщо мобільний зв’язок працює неналежно

Якщо послуга не надається, має неналежну якість, виникли проблеми з тарифікацією або з рахунком, насамперед варто звернутися до свого оператора та зафіксувати звернення.

Якщо питання не вирішено, споживач може звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).