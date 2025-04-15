Болгари хочуть встановити нову ціну за реактори для Хмельницької АЕС — Finance.ua
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Болгари хочуть встановити нову ціну за реактори для Хмельницької АЕС

Казна та Політика
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Болгарська сторона поки не підписала угоди щодо поставки Україні реакторів до добудови енергоблоків ХАЕС. Тепер там пропонують ціну за реактори на 100 мільйонів доларів більше від раніше встановленої ціни.
Як повідомляє нардеп Андрій Жупанин, якщо спочатку в угоді йшлося про ціну за реактори на рівні 600 мільйонів доларів, то тепер Болгарія хоче вже 700 мільйонів доларів.
З болгарською стороною все ще йдуть перемовини. Болгари поки що не підписують угоду. Я так розумію, що угода вже на якомусь етапі, але вони не спішать її підписувати. І одна з причин начебто полягає в тому, що болгари сіли і подумали: а давайте, може, ціну переглянемо.
повідомляє нардеп Андрій Жупанин.

Крім того, ще однією причиною затримки є бажання Енергоатому домовитися про етапну оплату за реактори. Це пояснюють тим, що все обладнання не потрібне одразу.
Як заявив голова «Енергоатому» Петро Котін ще раніше виданню Енергореформа, мінімальна вартість, яку визначив парламент Болгарії, становить 600 мільйонів доларів. Натомість українська сторона пропонує оцінити вартість обладнання через незалежного аудитора.
«Наша позиція проста: ми пропонуємо, щоб була проведена оцінка цього обладнання незалежним аудитором, який входить в четвірку найбільших і найкращих. Це забезпечить максимальну прозорість і об’єктивність», — пояснив Котін.
Ще у лютому депутати Верховної Ради України проголосували за законопроєкт щодо купівлі російських реакторів з Болгарії для добудови енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС. Наразі на АЕС працюють лише 2 енергоблоки номінальною потужністю 1 000 мегаватів кожен.
За матеріалами:
Телеканал 24
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