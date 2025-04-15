Ціна однієї фінансової послуги в Україні підскочила більш ніж удвічі — Finance.ua
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Ціна однієї фінансової послуги в Україні підскочила більш ніж удвічі

Страхування
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Ціна однієї фінансової послуги в Україні підскочила більш ніж удвічі
Ціна однієї фінансової послуги в Україні підскочила більш ніж удвічі, oneclick.ua
Загальне зростання цін в Україні прискорилося останнім часом. Але навіть на цьому тлі виділяється вартість обов’язкового страхового поліса для водіїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.
За даними статистичного відомства, середня вартість «послуги у сфері страхування особистого транспорту» зросла в березні 2025 року до 4 632,5 гривень. Це у 2,1 раза більше, ніж у грудні минулого року — 2 188,8 гривень.
При цьому за весь минулий рік страхування подорожчало на 16,3%.
У НБУ зазначають, що «зміна підходів до розрахунку вартості поліса ОСЦПВ» стала одним із чинників цінового тиску.
Нагадаємо, новий закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників авто набув чинності з 1 січня 2025 року.
Новий закон скасовує державне регулювання цін на поліси автоцивільної відповідальності, запроваджуючи індивідуальний підхід до визначення вартості для кожного страхувальника.
З 2025 року також запроваджується система моніторингу наявності полісів автоцивільної відповідальності через камери спостереження, які контролюють швидкість.
Закон передбачає поступове підвищення максимальних розмірів страхового відшкодування з січня 2025 року:
  • за шкоду життю та здоров’ю — з 320 тисяч гривень до 500 тисяч гривень;
  • за шкоду майну — зі 160 тисяч гривень до 250 тисяч гривень.
Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в березні 2025 року зросли на 1,5%. Річна інфляція прискорилася до 14,6%.
За матеріалами:
РБК-Україна
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