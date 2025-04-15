Держслужба зайнятості цього року працевлаштувала кожного другого громадянина: найпопулярніші вакансії — Finance.ua
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Держслужба зайнятості цього року працевлаштувала кожного другого громадянина: найпопулярніші вакансії

Особисті фінанси
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Держслужба зайнятості цього року працевлаштувала кожного другого громадянина: найпопулярніші вакансії
Держслужба зайнятості цього року працевлаштувала кожного другого громадянина: найпопулярніші вакансії
Державна служба зайнятості з початку року забезпечила зайнятістю кожного другого громадянина.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
«З початку 2025 року послуги Державної служби зайнятості отримували 226 тисяч громадян, з них мали статус безробітного 163 тисяч. За цей період було забезпечено зайнятістю 80 тис. людей. Серед них не лише працевлаштовані на постійне місце роботи, а й залучені до тимчасової зайнятості», — сказано в повідомленні.
Загалом у цьому році роботодавці вже запропонували 133 тисяч вакансій, з них 47 тисяч перейшли з 2024 року. Безпосередньо центри зайнятості працевлаштували майже 53 тис. людей. Серед них працевлаштовано 10 тис. внутрішньо переміщених громадян, в тому числі з компенсацією роботодавцям витрат на оплату праці в період дії воєнного стану — 4 тисячі. Крім того, понад 2 тис. людей з інвалідністю знайшли роботу. Також, надано компенсацію роботодавцям за облаштування 600 робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю.
Навчання у першому кварталі цього року проходили більше 20 тисяч людей, зокрема 6 тисяч українців отримали ваучер на навчання.
Найчастіше роботодавці шукали:
  • продавців;
  • прибиральників;
  • підсобних робітників;
  • кухарів та кондитерів;
  • медсестер;
  • водіїв;
  • бухгалтерів;
  • робітників з ремонту будинків;
  • кравців;
  • швачок;
  • слюсарів;
  • лікарів;
  • агропрацівників.
Найбільше пропозицій з початку року було серед продавців. Їх шукали більше 6 тисяч разів.
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Серед ТОП найзатребуваніших професій були:
  • прибиральники;
  • робітники з благоустрою;
  • двірники;
  • водії;
  • підсобні робітники.
Більше 2,5 тис. було вакансій кухаря та кондитера, медсестри, робітників з ремонту будинків, а це муляри, монтажники, зварювальники, плиточники, штукатури та інші. Близько 2 тис. разів роботодавці шукали: бухгалтерів, працівників сільськогосподарського сектору, спеціалістів з пошиття одягу (кравців, закрійників, швачок) та слюсарів.
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Найбільш рідкісними професіями за цих три місяці були:
  • тальмани (обліковці на вантажних морських суднах);
  • піскоструминники (обробники поверхонь за допомогою повітряно-абразивного струменя);
  • живописці;
  • оформлювачі іграшок;
  • термодрукарі (друк в результаті нагріву термочутливого паперу);
  • виробники свічок;
  • дегустатори кави.
Нагадаємо, в Україні стрімко зростає дисбаланс між кількістю вакансій та шукачами роботи. Найгостріше кадровий голод відчувається у столиці, де відкрито 75 тис. вакансій, тоді як зареєстрованих безробітних лише 3 тисячі.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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