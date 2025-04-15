Держслужба зайнятості цього року працевлаштувала кожного другого громадянина: найпопулярніші вакансії — Finance.ua

Держслужба зайнятості цього року працевлаштувала кожного другого громадянина: найпопулярніші вакансії Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Держслужба зайнятості цього року працевлаштувала кожного другого громадянина: найпопулярніші вакансії

Державна служба зайнятості з початку року забезпечила зайнятістю кожного другого громадянина.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«З початку 2025 року послуги Державної служби зайнятості отримували 226 тисяч громадян, з них мали статус безробітного 163 тисяч. За цей період було забезпечено зайнятістю 80 тис. людей. Серед них не лише працевлаштовані на постійне місце роботи, а й залучені до тимчасової зайнятості», — сказано в повідомленні.

Загалом у цьому році роботодавці вже запропонували 133 тисяч вакансій, з них 47 тисяч перейшли з 2024 року. Безпосередньо центри зайнятості працевлаштували майже 53 тис. людей. Серед них працевлаштовано 10 тис. внутрішньо переміщених громадян, в тому числі з компенсацією роботодавцям витрат на оплату праці в період дії воєнного стану — 4 тисячі. Крім того, понад 2 тис. людей з інвалідністю знайшли роботу. Також, надано компенсацію роботодавцям за облаштування 600 робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю.

Навчання у першому кварталі цього року проходили більше 20 тисяч людей, зокрема 6 тисяч українців отримали ваучер на навчання.

Найчастіше роботодавці шукали:

продавців;

прибиральників;

підсобних робітників;

кухарів та кондитерів;

медсестер;

водіїв;

бухгалтерів;

робітників з ремонту будинків;

кравців;

швачок;

слюсарів;

лікарів;

агропрацівників.

Найбільше пропозицій з початку року було серед продавців. Їх шукали більше 6 тисяч разів.

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Серед ТОП найзатребуваніших професій були:

прибиральники;

робітники з благоустрою;

двірники;

водії;

підсобні робітники.

Більше 2,5 тис. було вакансій кухаря та кондитера, медсестри, робітників з ремонту будинків, а це муляри, монтажники, зварювальники, плиточники, штукатури та інші. Близько 2 тис. разів роботодавці шукали: бухгалтерів, працівників сільськогосподарського сектору, спеціалістів з пошиття одягу (кравців, закрійників, швачок) та слюсарів.

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Найбільш рідкісними професіями за цих три місяці були:

тальмани (обліковці на вантажних морських суднах);

піскоструминники (обробники поверхонь за допомогою повітряно-абразивного струменя);

живописці;

оформлювачі іграшок;

термодрукарі (друк в результаті нагріву термочутливого паперу);

виробники свічок;

дегустатори кави.

Нагадаємо, в Україні стрімко зростає дисбаланс між кількістю вакансій та шукачами роботи. Найгостріше кадровий голод відчувається у столиці, де відкрито 75 тис. вакансій, тоді як зареєстрованих безробітних лише 3 тисячі.

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