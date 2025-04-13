Як отримати компенсацію за працевлаштування молоді: умови програми — Finance.ua

Як отримати компенсацію за працевлаштування молоді: умови програми Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Як отримати компенсацію за працевлаштування молоді: умови програми

Роботодавці, які наймають молодих спеціалістів, можуть отримати компенсацію витрат. Ці ініціативи спрямовані на зменшення витрат бізнесу та одночасне створення можливостей для молоді здобути перший професійний досвід.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

Як отримати компенсацію

У відомстві зазначають, від початку року вже близько 700 роботодавців скористалися запропонованою компенсаційною підтримкою.

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Також майже 800 молодих українців було працевлаштовано в рамках цієї програми.

Умови для отримання компенсації

Компенсація надається роботодавцям за працевлаштування молоді віком до 25 років зі страховим стажем до 1 року.

Компенсація надається роботодавцям за працевлаштування молоді віком до 35 років — на перше робоче місце.

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Працевлаштування має відбуватися за направленням центру зайнятості, що підтверджує реєстрацію молодої особи як безробітного.

Тривалість працевлаштування ­- 1 рік.

Компенсація витрат відбувається кожен непарний місяць роботи працевлаштованої людини (тобто у перший, третій, п’ятий, сьомий, дев’ятий, одинадцятий місяці). Максимальна тривалість виплати компенсації роботодавцю — півроку.

Роботодавець отримує компенсацію у розмірі 50% мінімальної заробітної плати, що значно знижує витрати на оплату праці на початкових етапах трудових відносин.

Подати заяву потрібно протягом 2 місяців із дня працевлаштування.

Як подати документи:

особисто звернутися в центр зайнятості за місцем провадження діяльності роботодавця;

через електронний кабінет роботодавця з накладенням електронного підпису;

електронною поштою із накладенням електронного підпису.

«Компенсація частини заробітної плати молодих працівників є ефективним інструментом, що допомагає зменшити фінансове навантаження на роботодавця на початковому етапі співпраці», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що для малого та середнього бізнесу це може стати додатковим стимулом для розширення команди та створення нових робочих місць, що, у свою чергу, сприяє економічному зростанню.

Для молоді така підтримка — це мотивація офіційно працевлаштовуватися, що відкриває шлях до стабільної роботи та набуття першого професійного досвіду.

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