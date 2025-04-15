Білий дім запропонував припинити фінансування ООН та НАТО — Finance.ua

Білий дім запропонував припинити фінансування ООН та НАТО Сьогодні 13:14 — Світ

Білий дім запропонував припинити фінансування ООН та НАТО

Адміністрація президента Дональда Трампа запропонувала удвічі скоротити бюджет Державного департаменту США, зменшити кількість дипломатів і посольств, а також припинити фінансування міжнародних організацій, зокрема ООН та НАТО.

Про це повідомили у вівторок, 15 квітня, агенції Reuters Associated Press (AP).

Бюджет Держдепу хочуть урізати вдвічі

Вони посилаються на документ Адміністративно-бюджетного управління США (Office of Management and Budget, OMB) про бюджет Держдепартаменту на 2026 фінансовий рік, тобто з 1 жовтня 2025 року. Фінансування планується урізати на 50 відсотків або приблизно на 30 мільярдів доларів.

За даними Reuters, Білий дім пропонує закрити 10 посольств та 17 консульств США за кордоном, в основному в Африці та Європі. Скорочення торкнуться не лише Держдепу, а й Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), функції якого перейшли до зовнішньополітичного відомства.

Згідно з даними AP, документ передбачає припинення фінансування ООН та НАТО, дворазове скорочення зарубіжної допомоги, зупинення фінансування охорони здоров’я за кордоном, за винятком невеликих сум на подолання ВІЛу, туберкульозу та малярії.

Документ може бути відхилений

Агенція зазначає, що документ має попередній характер і цілком ймовірно не буде схвалений ні Держдепом, ні Конгресом США, який затверджуватиме держбюджет на 2026 рік. «Остаточні рішення про фінансування ще не ухвалені», — сказала представниця OMB.

Про пропозицію зупинити фінансування ООН і НАТО пише і газета The New York Times, яка також ознайомилася з документом. За її версією, також пропонується скоротити підтримку міжнародних миротворчих операцій, згорнути всі освітні та культурні програми за кордоном.

Читайте також У США представили законопроєкт про подальшу підтримку України та санкції проти росії

Газета The Washington Post з посиланням на той же документ пише, що скорочення бюджету Держдепу, за проєктом Білого дому, має становити 27 млрд доларів або 48 відсотків.

Документ ОМВ аналізує і портал Politico. За його даними, планується закрити й низку посольств в Океанії. Крім того, Білий дім пропонує створити нову програму на 2,1 млрд доларів під назвою America First Opportunities Fund («Фонд можливостей «Америка понад усе»). Детальна інформація про неї не надається.

Deutsche Welle За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.