ТОП-5 вакансій для тих, хто на роботі любить дивитись відео в TikTok — Finance.ua
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ТОП-5 вакансій для тих, хто на роботі любить дивитись відео в TikTok

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ТОП-5 вакансій для тих, хто на роботі любить дивитись відео в TikTok
ТОП-5 вакансій для тих, хто на роботі любить дивитись відео в TikTok
Якщо ви шукаєте таку роботу, де не будуть сварити за перегляд мемів і тіктоків, а навпаки платитимуть гроші за те, щоб лишатися в тренді. Для таких пошукачів Work.ua зібрав добірку вакансій для майбутніх зірок соцмереж.
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1. Контент-мейкер, модель

Рівне
60 000−120 000 грн
Інтернет-магазин аксесуарів Katy Soho шукає до команди контентмейкера, який буде впевнено почуватися в кадрі та контролювати процес зйомки. Роботодавець очікує, що кандидат вмітиме генерувати ідеї і розумітиме композицію кадру. Пропонують офіційне працевлаштування, власну фотостудію і iPhone 15 Pro Max для зйомки. Графік роботи з понеділка по пʼятницю з 10:00 по 18:00.

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2. TikTok maker, UGC, content creator

Дистанційно
10 000 — 30 000 грн
У креативну агенцію Cobra потрібен контенткріейтор, який зможе створювати стратегії для просування і знімати відео на телефон. Пропонують дистанційну проєктну роботу без фіксованого графіка і можливість пройти внутрішнє навчання по TikTok. Вимоги до кандидата: знання англійської мови на рівні B1, розуміння алгоритмів роботи платформи і наявність техніки для зйомки.

3. TikTok-мейкер (Fashion, SMM)

Київ
Gepur — бренд українського жіночого одягу. Зараз команда в пошуку спеціаліста, хто вміє розробляти креативні сценарії, зніматися і знімати віральний контент. Потрібен кандидат, який має успішний досвід у створенні відео у TikTok. Роботодавець пропонує гнучкий графік за попередньою домовленістю і дистанційний формат роботи з періодичним виїздом у магазини бренду.

4. Ведучий, ведуча YouTube та TikTok

Київ
До команди Pethouse шукають фахівця, що стане амбасадором компанії у YouTube та TikTok. Ідеальний кандидат — той, хто вміє цікаво подати інформацію в кадрі та любить тварин. Пропонують сучасну техніку для роботи, безкоштовну парковку в центрі міста і офіційне працевлаштування з першого дня.

5. Content creator

Дистанційно
25 000 — 35 000 грн
Genius. Space — це простір для вивчення нових професій. Зараз компанія перебуває в пошуку кандидата, що писатиме сенсовні тексти, розповідатиме просто про складні речі та перевірятиме кожен факт на достовірність. Роботодавець пропонує дистанційний формат роботи, простір для креативу і можливості для карʼєрного зростання.

Довідка Finance.ua:

  • Віддалена робота вже давно стала переконливою альтернативою офісній. Розуміючи, наскільки такий формат роботи цінується працівниками, роботодавці йдуть їм назустріч і дають можливість самостійно обирати — працювати віддалено або ж у гібридному форматі. Фахівці robota.ua підготували добірку віддалених вакансій квітня, до неї увійшли прогресивні компанії, які пропонують гідні умови праці.
  • Не можете знайти роботу, бо всюди потрібен досвід й ідеальне резюме? Фахівці work.ua зібрали добірку вакансій, де роботодавці розглядають кандидатів без досвіду й тих, хто не любить складати резюме.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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