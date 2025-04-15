У США подали позов до адміністрації Трампа через масштабні тарифи — Finance.ua

У США подали позов до адміністрації Трампа через масштабні тарифи Сьогодні 17:25 — Світ

У США подали позов до адміністрації Трампа через масштабні тарифи

Група юристів звернулася до Суду США з міжнародної торгівлі з вимогою заблокувати запровадження Дональдом Трампом масштабних тарифів, стверджуючи, що президент перевищив свої повноваження.

Про це повідомляє Reuters

Позов поданий позапартійним Liberty Justice Center від імені п’яти малих американських компаній, які ввозять товари з країн, щодо яких запроваджені тарифи. Серед них — нью-йоркський імпортер вин та спиртних напоїв, а також виробник навчальних матеріалів та музичних інструментів з Вірджинії.

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Позов стосується тарифів, запроваджених 2 квітня, а також мит, введених Трампом проти Китаю.

«Жодна людина не повинна мати повноваження встановлювати тарифи, які мають такі величезні глобальні економічні наслідки. Конституція надає повноваження встановлювати податкові ставки, в тому числі тарифи, Конгресу, а не президенту», — йдеться у заяві старшого радника Liberty Justice Center Джеффрі Шваб.

Водночас речник Білого дому Гаррісон Філдс у своїй заяві наголосив: «Його (Трампа. — Ред.) план вирівнює ігрове поле для бізнесу та працівників, щоб вирішити надзвичайну ситуацію в країні, пов’язану з хронічним дефіцитом торгового балансу».

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Суд з міжнародної торгівлі в Нью-Йорку має широку юрисдикцію щодо більшості питань, пов’язаних з торгівлею.

Адміністрація Трампа стикнулася з аналогічним позовом у федеральному суді Флориди, де власник малого бізнесу попросив суддю заблокувати тарифи, введені проти Китаю.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив 10% тарифи на товари з усіх країн, а також пізніше оголосив про запровадження масштабних митних тарифів проти торговельних партнерів США, які він назвав «Днем визволення» Америки, більшість з яких він згодом призупинив на 90 днів.

Указ президента про запровадження тарифів посилається на закони, включаючи Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, який надає президентам особливі повноваження для боротьби з незвичайними або надзвичайними загрозами для США.

Укрінформ За матеріалами:

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