Торговельні тарифи США є згубними для 70% європейського експорту — Finance.ua

Торговельні тарифи США є згубними для 70% європейського експорту Сьогодні 20:20 — Світ

Тарифи, що запроваджені новою адміністрацією США на імпорт європейських товарів, охоплюють 70% від загального обсягу європейського експорту. ЄС пропонує американській стороні переговори для повернення до збалансованої торгівлі, але готується вжити суттєві торговельні контрзаходи для захисту європейського бізнесу та європейських споживачів.

Про це в Люксембурзі на пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин (з питань торгівлі) заявив єврокомісар з торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович.

«Поточна ситуація у торгівлі зі Сполученими Штатами, нашим найбільшим торговельним партнером, є важкою. Велика кількість тарифів завдає суттєвого удару по значній частині європейського експорту. Ми говоримо про 380 мільярдів євро експорту до США, що складає близько 70 відсотків нашого загального експорту. Ми постаємо перед тарифами у 20 або 25 відсотків, або навіть вищими, коли вони поєднуються із вже існуючими національними тарифами, наприклад, у 27,5 відсотків на всі пасажирські автомобілі. Якщо розглядати це у перспективі, — на нові мита США припадає наразі 80 мільярдів євро, що в 11 разів більше від суми у 7 мільярдів, які США збирають зараз», — сказав Шефчович.

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Він зауважив, що з першого дня тарифної кризи ЄС зосереджував увагу на переговорах з новою адміністрацією США. Шефчович подякував американській стороні за створення та підтримку відкритого каналу комунікації з ЄС.

При цьому, за словами єврокомісара, обидві сторони визнають, що торговельні відносини між ЄС і США можуть лише виграти від свіжого погляду, та набути зростання в стратегічних сферах, оскільки обидві сторони постають перед схожими викликами. Серед них — глобальне перевиробництво, спричинене неринковими практиками, гонитва за лідерством у виробництві напівпровідників або у забезпеченні критичними мінералами. Якщо ЄС і США поєднають зусилля, вони можуть розбудувати потужний трансатлантичний торговельний майданчик, який може принести користь обом сторонам.

Шефчович нагадав, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн щойно запропонувала запровадити нульові тарифи у торгівлі між ЄС і США на автомобілі та всіма промислові товари. При цьому він визнав, що залучення США до реалізації таких пропозицій потребуватиме часу та зусиль, оскільки Сполучені Штати використовують тарифи не як тактичний крок, але як корегувальний захід.

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«Ми повністю готові сісти за стіл переговорів, коли наші американські партнери будуть готовими. Але, хоча ЄС залишається відкритим та відданим переговорам, він не буде чекати нескінченно. До того, як ми побачимо суттєвий прогрес, ЄС буде продовжувати працювати за трьома напрямками (з протидії. — Ред.)», — зазначив єврокомісар.

Він зауважив, що ЄС захищатиме свої інтереси з використанням контрзаходів, буде диверсифікувати торгівлю за рахунок нових торговельних угод з третіми країнами та вживатиме заходів для захисту Єдиного ринку від шкідливого переспрямування торговельних потоків.

«У відповідь на тарифи на сталь і алюміній ми отримали реакцію від країн-членів та від 660 дієвих суб’єктів. Ми працюємо над тим, щоб представити жорсткий перелік контрзаходів, який має збалансувати тягар для всіх країн-членів. Ми направимо їм повний перелік та рівень тарифів. Їх презентація запланована на 9 квітня. Остаточний перелік буде ухвалений 15 квітня, і перші мита будуть накладатися з першого дня, та будуть введені для решти товарів 15 травня», — сказав Шефчович.

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Водночас, за його словами, ЄС буде зміщувати увагу у торгівлі та інвестиціях із глобальними партнерами, серед яких єврокомісар назвав Індію, Індонезію, Таїланд, Філіппіни та країни Перської затоки. При цьому ЄС прискорить укладення угод про вільну торгівлю з іншими країнами світу.

З метою запобігання шкідливому переспрямуванню торговельних потоків, що спричинено запровадженням американських тарифів, ЄС вживатиме всі наявні заходи для захисту Єдиного ринку ЄС, його виробників та споживачів ЄС. Ця робота розпочнеться із запровадження посиленої системи спостереження за імпортом, який буде відстежуватися в режимі реального часу, — для цього ЄС створює спеціалізовану оперативну групу.

При цьому ЄС буде докладати зусиль для збереження здорових торговельних відносин з рештою світу.

«Не будемо забувати: попри те, що США ухвалили рішення відступити від частини правил глобальної торговельної системи, ця торговельна система залишається дуже важливою для ЄС та для решти світу. На ЄС припадає 13 відсотків глобальної торгівлі товарами. Нашим пріоритетом у СОТ є захистити ті 87 відсотків, що залишаються, і переконатися, що глобальна торговельна система залишається дієздатною для решти світу», — наголосив Шефчович.

Укрінформ За матеріалами:

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