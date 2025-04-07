Мита Трампа завдадуть удару винній галузі Франції — Finance.ua
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Мита Трампа завдадуть удару винній галузі Франції

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Виробники французьких вин висловлюють серйозне занепокоєння щодо запроваджених президентом США Дональдом Трампом 20% мит, які можуть завдати значного удару галузі, для якої США є ключовим експортним ринком. Про це пише ABC News.
Президент Франції Еммануель Макрон вже попередив про «масштабні» наслідки під час зустрічі з представниками найбільш постраждалих галузей, включаючи виноробну та лікеро-горілчану.
Бургундська виноробна рада заявила, що галузь «сильно постраждає», оскільки США є провідним експортним ринком для бургундських вин.
«Хоча цей новий захід вплине на експорт, потенційно коштуючи бургундським винам до 100 мільйонів євро на рік, він не призведе до раптового припинення торгівлі, як було б у випадку вищих мит», — зазначила галузева асоціація.
Президент асоціації Марція Варвальйоне додав, що наразі не існує альтернативного винного ринку, який міг би компенсувати втрату американського ринку. Водночас, винороби зазначають, що ситуація могла бути ще гіршою.
«Це погані новини. Але могло бути й гірше. Я був справді стривожений можливістю запровадження 200% мита», — заявив Венсан Дампт, власник виноробні в Шаблі (регіон Бургундія).
Дампт експортує близько 30% своєї продукції до США — приблизно 25 000 пляшок на рік. Для збереження присутності на американському ринку йому доведеться знизити ціни та скоротити прибуток, що «нелегко зробити», особливо після втрати близько 50% врожаю минулого року через погодні умови.
За даними Європейського комітету виноробних підприємств, США залишалися минулого року найбільшим експортним ринком для вин ЄС з обсягом 4,88 мільярда євро, що становить 28% від загальної вартості експорту вина з ЄС.
Як відомо, президент США Дональд Трамп офіційно розпочав тарифну, або «торгову» війну проти всіх держав, запровадивши мита від 10% до 50% на імпорт залежно від країни походження.
За матеріалами:
Українські Новини
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