День фінансів: зміни з 1 жовтня, нові граничні ціни на електроенергію, мобілізація добровольців без ТЦК — Finance.ua

День фінансів: зміни з 1 жовтня, нові граничні ціни на електроенергію, мобілізація добровольців без ТЦК Сьогодні 17:45

У вівторок розповімо, до яких змін готуватись українцям у жовтні.

Зміни для українців у жовтні. З 1 жовтня 2024 року на українців чекають такі зміни: обмеження переказів, збільшення податків, почнуть діяти норми із закону про клуб білого бізнесу та інше. З 1 жовтня 2024 року на українців чекають такі зміни: обмеження переказів, збільшення податків, почнуть діяти норми із закону про клуб білого бізнесу та інше. Детальніше тут

Обмеження переказів: що кажуть у ПриватБанку. З 1 жовтня ПриватБанк З 1 жовтня ПриватБанк не застосовуватиме ліміти на карткові перекази для клієнтів-волонтерів, зареєстрованих у банку, та клієнтів з підтвердженими джерелами доходів. Також банк запровадив новий процес керування лімітами переказів для клієнтів, чиї транзакції входять до виключень відповідно до рішення НБУ.

Перевірка ефективності податкових пільг. Міністерство фінансів Міністерство фінансів розробило методологію проведення оцінювання інструментів податкової політики, які призводять до податкових видатків. Методологія проведення оцінювання дозволить виявити неефективні та застарілі інструменти і замінити їх на більш ефективні.

Підвищення максимальних цін на електроенергію. НКРЕКП НКРЕКП схвалила проєкт постанови «Про граничні ціни на ринку „на добу наперед“, внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку». Нові тарифи передбачають диференційовану ціну залежно від часу доби та націлені на забезпечення умов для комерційного імпорту електроенергії, але не впливають на фіксований рівень цін для населення.

Додамо, що Укренерго підготувало оновлений прогнозний баланс на осінньо-зимовий період. Потреба обмежувати споживання може виникнути у ранкові та вечірні години у робочі дні.

Нова облігація в «Дії». У застосунку «Дія» У застосунку «Дія» стали доступні облігації під назвою «Вовчанськ». Ставка за цими облігаціями встановлена від 15%, а виплати за ними відбудуться 1 жовтня 2025 року.

Пауза з міжнародною допомогою. Народний депутат Ярослав Железняк Народний депутат Ярослав Железняк заявив , що вересень став першим місяцем з початку вторгнення росії у лютому 2024 року, коли Україна не отримала міжнародну допомогу. За його словами, пауза з міжнародною допомогою тимчасова, «у жовтні вже будуть знову транші».

Зі свого боку, народний депутат Данило Гетманцев повідомив , що до проєкту державного бюджету на 2025 рік подали правки, які містять додатковий ресурс надходжень у сумі 50 млрд грн.

Водночас Україна досягла практично всіх критеріїв, необхідних для успішного шостого перегляду чинної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, за винятком пункту про аудит НАБУ.

Частка проблемних кредитів. За За даними НБУ, частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 вересня 2024 року становила 33,1%. Це на 0,8 в.п. нижче показника станом на 1 серпня 2024 року та на 4,2 в.п. — показника станом на початок року. Ключові чинники скорочення частки NPL — подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості та списання непрацюючих кредитів.

До речі, Finance.ua випустив щомісячний огляд кредиток з кешбеком, в якому розповідає, які картки вигідні для тих чи інших категорій покупок і як їх можна вигідно комбінувати у жовтні:

Мобілізація добровольців без ТЦК. Військові частини Військові частини отримали право проводити мобілізацію громадян, які добровільно бажають служити. Військовозобов’язані та резервісти-добровольці зможуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Однак є категорія українців, які підпадають під бронювання від мобілізації. Забронювати військовозобов’язаного — означає надати йому відстрочку від мобілізації. У новій статті розповімо, кого можна забронювати, на який період та як відбувається процедура:

Ваучери на навчання. Мінекономіки Мінекономіки оновило перелік професій та спеціальностей для навчання, за якими може бути виданий ваучер. Відтепер в ньому 95 професій та 60 спеціальностей. Серед спеціальностей — відновлювані джерела енергії та гідроенергетика, галузеве машинобудування, електронні комунікації та радіотехніка, матеріалознавство, металургія тощо.

Нова допомога на дітей у Польщі. У Польщі стартувала нова програма Aktywny rodzic, покликана фінансово підтримувати тих, хто поєднуватиме виховання дітей із роботою. Особливо це стосується жінок, яких уряд таким чином заохочує повертатися на ринок праці після народження дитини. На вибір буде У Польщі стартувала нова програма Aktywny rodzic, покликана фінансово підтримувати тих, хто поєднуватиме виховання дітей із роботою. Особливо це стосується жінок, яких уряд таким чином заохочує повертатися на ринок праці після народження дитини. На вибір буде кілька варіантів отримання нової грошової допомоги.

«Нова пошта» в Австрії. «Нова пошта» «Нова пошта» вийшла на ринок Австрії, пропонуючи власну кур’єрську доставку. Це вже 15-та країна, де діє «Нова пошта», однак цього разу компанія працює в новому форматі: в Австрії доступна лише адресна доставка. Термін доставки з України становить від п’яти днів, а по Австрії та в інші європейські країни — від одного дня.

Іпотека для українців в Іспанії. Нині іпотеку для українців в Іспанії Нині іпотеку для українців в Іспанії оформлюють лише два банки: Santander та Sabadell. На початку 2024-го року відсоткові ставки іпотеки становили приблизно 6,5−6,7%. Втім, з усіма обов’язковими витратами і платежами (страховка, тощо) набігає до 7%.

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