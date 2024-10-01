У «Дії» зʼявилася нова облігація «Вовчанськ» — Finance.ua
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У «Дії» зʼявилася нова облігація «Вовчанськ»

Фондовий ринок
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У «Дії» зʼявилася нова облігація «Вовчанськ»
У «Дії» зʼявилася нова облігація «Вовчанськ»
У застосунку «Дія» стали доступні облігації під назвою «Вовчанськ».
Про це повідомляє віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Ставка за цими облігаціями встановлена від 15%, а виплати за ними відбудуться 1 жовтня 2025 року.

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«Купуючи військові облігації, ви допомагаєте забезпечити наших військових технікою, їжею й медикаментами, а ще підтримуєте економіку країни. Це ваша інвестиція в оборону, яка повернеться з прибутком. Військові облігації в Дії — це підтримка армії та економіки, відсутність комісій, гарантоване повернення коштів на картку єПідтримка», — зазначив Федоров.

Як придбати облігації в застосунку Дія:

  1. Зайдіть у Дію.
  2. На головному екрані натисніть на Військові облігації.
  3. Виберіть облігацію, партнера та кількість.
  4. Підпишіть та оплатіть.
  5. Облігація з’явиться в застосунку протягом 3 днів.
Особлива картка облігації «Вовчанськ» зʼявиться серед документів.
Нагадаємо, на початку вересня у «Дію» додали 4 облігації з назвами міст на українському узбережжі — Лазурне, Джарилгач, Гурзуф і Судак.

Військові облігації в Дії: скільки можна заробити та як придбати 🔍

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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