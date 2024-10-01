У «Дії» зʼявилася нова облігація «Вовчанськ» — Finance.ua

У «Дії» зʼявилася нова облігація «Вовчанськ» Сьогодні 16:12 — Фондовий ринок

У «Дії» зʼявилася нова облігація «Вовчанськ»

У застосунку «Дія» стали доступні облігації під назвою «Вовчанськ».

Про це повідомляє віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ставка за цими облігаціями встановлена від 15%, а виплати за ними відбудуться 1 жовтня 2025 року.

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«Купуючи військові облігації, ви допомагаєте забезпечити наших військових технікою, їжею й медикаментами, а ще підтримуєте економіку країни. Це ваша інвестиція в оборону, яка повернеться з прибутком. Військові облігації в Дії — це підтримка армії та економіки, відсутність комісій, гарантоване повернення коштів на картку єПідтримка», — зазначив Федоров.

Як придбати облігації в застосунку Дія:

Зайдіть у Дію. На головному екрані натисніть на Військові облігації. Виберіть облігацію, партнера та кількість. Підпишіть та оплатіть. Облігація з’явиться в застосунку протягом 3 днів.

Особлива картка облігації «Вовчанськ» зʼявиться серед документів.

Нагадаємо, на початку вересня у «Дію» додали 4 облігації з назвами міст на українському узбережжі — Лазурне, Джарилгач, Гурзуф і Судак.

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