Обмеження на карткові перекази: у ПриватБанку пояснили, як застосовуватимуть ліміти — Finance.ua
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Обмеження на карткові перекази: у ПриватБанку пояснили, як застосовуватимуть ліміти

Фінтех і Картки
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Обмеження на карткові перекази: у ПриватБанку пояснили, як застосовуватимуть ліміти
Обмеження на карткові перекази: у ПриватБанку пояснили, як застосовуватимуть ліміти
З 1 жовтня ПриватБанк не включатиме ліміт на карткові перекази для волонтерів, зареєстрованих у банку, та клієнтів з підтвердженими джерелами доходів.
Про це повідомляє пресслужба банку.

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«Встановлений регулятором з 1 жовтня 2024 року ліміт у 150 000 грн на перекази між фізичними особами є достатнім для переважної більшості клієнтів, які користуються послугою карткових P2P переказів. Майже 99% клієнтів ПриватБанку здійснюють перекази в обсягах, що не перевищує цього ліміту, — зазначив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.
За словами Мусієнка, з 1 жовтня ПриватБанк не застосовуватиме ліміти на карткові перекази для клієнтів-волонтерів, зареєстрованих у банку та клієнтів з підтвердженими джерелами доходів.

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Також банк запровадив новий процес керування лімітами переказів для клієнтів, чиї транзакції входять до виключень відповідно до рішення НБУ.
«Банк заздалегідь проінформує клієнтів, коли вони досягають 50% від свого ліміту переказів і надасть рекомендації для управління лімітом чи користування переказами на IBAN-рахунок одержувача», — додали у фінустанові.
Клієнти ПриватБанку зможуть збільшити ліміт в Приват24, чи звернутися до служби підтримки банку через онлайн чат на сайті банку чи телефоном 3700 або відвідати відділення банку.

Довідка Finance.ua:

  • з 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту» (також відомі як P2P, C2С);
  • ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб;
  • ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження. А також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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