Частка проблемних кредитів зменшується: НБУ пояснив, чому — Finance.ua

Частка проблемних кредитів зменшується: НБУ пояснив, чому Сьогодні 15:00 — Кредит&Депозит

Частка проблемних кредитів зменшується: НБУ пояснив, чому

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 вересня 2024 року становила 33,1%.

Про це повідомив НБУ.

Це на 0,8 в.п. нижче показника станом на 1 серпня 2024 року та на 4,2 в.п. — показника станом на початок року.

Ключові чинники скорочення частки NPL — подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості та списання непрацюючих кредитів.

Обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 415 млн грн за місяць та на 5,8 млрд грн з початку року, водночас обсяг наданих банками кредитів зріс на 27 млрд грн за місяць та 127 млрд грн з початку року.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стала скорочуватися з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року).

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, станом на 1 липня 2024 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям (МФО) понад 14,5 мільярда гривень, що на 5,23 мільярда більше, ніж на початку року. Про це йдетьсяу дослідженні Опендатабот. Середня сума мікропозики зросла в 1,4 рази у порівнянні з минулим роком і становить 6 776 гривень.

96% мікропозик цьогоріч беруться онлайн. 657 тисяч мікрокредитних договорів на місяць укладається цьогоріч. Для порівняння, у 2021 році цей показник складав 1,2 млн договорів на місяць — в 1,8 разів більше.

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