Проблемні кредити в Україні: банкір дав поради, як не опинитися в боргах — Finance.ua

Проблемні кредити в Україні: банкір дав поради, як не опинитися в боргах Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Проблемні кредити в Україні: банкір дав поради, як не опинитися в боргах

За сприятливої економічної ситуації обсяг «неробочих» (проблемних) споживчих кредитів фізичним особам до кінця року може скоротитися до 28% від загальної кількості кредитів — наразі цей показник перевищує 30%.

Таку думку висловив директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку» Дмитро Замотаєв.

За словами експерта, з 24 лютого 2022 року до кінця 2022 року кількість «неробочих» банківських кредитів фізичним особам зросла майже вдвічі: з 17% до 31% від загальної кількості кредитів, виданих ще до початку широкомасштабного вторгнення.

При цьому в першому кварталі 2023 року продовжилась негативна тенденція зі зростання таких позик — станом на квітень 2023 року кількість таких кредитів досягла значення у 32%.

Замотаєв зазначив, що понад 90% всіх кредитів, які тимчасово потрапили до категорії проблемних, виникли через військову агресію.

Основні причини збільшення таких кредитів — втрата майна внаслідок збройної агресії; втрата роботи; вимушений переїзд до іншого міста чи країни; вагомі травми (поранення) або ж смерть позичальника.

Лише з другого кварталу 2023 року спостерігається поступове зменшення кількості «неробочих» кредитів: на червень їхня кількість скоротилася на 1−1,5% від загального обсягу позик.

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Серед основних факторів, що позитивно вплинули на зменшення обсягу проблемних кредитів, банкір виділив поступове звільнення частини окупованих ворогом територій і відповідно поновлення бізнес-діяльності на цих територіях, загальмовану інфляцію, скорочення безробіття майже на 3%, розвиток малого та середнього бізнесу, а також стабілізацію на валютному ринку.

Корисні поради

Щоб не опинитися в ситуації, коли позичальник не зможе розраховуватися за кредитами, банкір радить:

обирати фінустанову, уникаючи сумнівні контори з мікрокредитування, адже відсотки за їхніми позиками — це фінансовий «зашморг»;

мати фінансову «подушку» на 2−3 місяці на випадок неочікуваної втрати роботи чи працездатності, що дасть змогу уникнути боргів за кредитом;

в разі, якщо кредит потрібен для того, щоб покрити борги за отриманими раніше кредитами («перекредитуватися»), то звернути увагу на прозорість і лояльність умов отримання такого кредиту;

обрати кредит, який максимально відповідає потребам і можливостям позичальника, у фінустанови з широкою «лінійкою» кредитних програм з простими та зрозумілими умовами;

у разі виникнення фінансових труднощів, позичальникові варто звернутись до банку для напрацювання спільного плану реструктуризації кредитної заборгованості.

«Країна живе сподіваннями на якомога швидку перемогу у війні. Проте цинізм війни полягає в непередбачуваності її наслідків. Бажано, щоб громадяни, що з тих чи інших причин націлені взяти банківський кредит , були обачними, звертаючи увагу не лише на умови кредиту, а й на репутацію фінустанови. І звісно, на випадок форс-мажорів у позичальника має бути „план Б“, щоб не опинитися в цілковитій залежності від кредитних боргів», — підсумував Замотаєв.

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УНІАН За матеріалами:

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