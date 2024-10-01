Як отримати ваучер на навчання: сума та де навчатись (31 нова професія) — Finance.ua

Як отримати ваучер на навчання: сума та де навчатись (31 нова професія) Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Як отримати ваучер на навчання: сума та де навчатись (31 нова професія)

Українці можуть отримати ваучер на навчання ще 16 професіям та 15 спеціальностям, які нині затребувані на ринку праці.

Мінекономіки оновило Перелік професій та спеціальностей для навчання, за якими може бути виданий ваучер, відтепер в ньому 95 професій та 60 спеціальностей.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

«Близько 60% підприємців стикаються сьогодні з проблемою нестачі кваліфікованих кадрів. При цьому досить багато українців не можуть знайти роботу, оскільки їхній професійний рівень чи навички не відповідають потребам роботодавців. Тому ми надаємо можливість людям взяти ваучер на навчання і за державний кошт опанувати нову професію, яка є затребуваною на ринку праці, або підвищити свою кваліфікацію», зазначила Тетяна Бережна.

До Переліку включені професії, необхідні для відновлення інфраструктурних об’єктів, житлового фонду та об’єктів енергетики: майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики, слюсар-електромонтажник, слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка), машиніст крана (кранівник), слюсар з ремонту дорожно-будівельних машин та тракторів, в’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів, моторист цементувального агрегату, вогнетривник.

Серед спеціальностей — відновлювані джерела енергії та гідроенергетика, галузеве машинобудування, електронні комунікації та радіотехніка, матеріалознавство, металургія тощо.

З оновленим Переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, можна ознайомитись за посиланням

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Сфери

Загалом ваучер можна використати для навчання за 155 професіями та спеціальностями у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо.

Як обрати

Професію, заклад освіти в межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно.

Де навчатись

Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.

Ваучер дає людині право безоплатно пройти навчання у закладах освіти чи у роботодавця за затвердженим Мінекономіки переліком професій та спеціальностей.

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Сума ваучера

Станом на сьогодні сума ваучера не може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.

Хто може отримати

Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3-х років. Зокрема, це:

люди віком старше 45 років (до настання пенсії за віком);

ветерани, учасники бойових дій за умови звернення протягом трьох років з дня звільнення;

внутрішньо переміщені особи працездатного віку;

особи з інвалідністю;

люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії, або пройшли полон.

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Щоб отримати ваучер на навчання, необхідно:

обрати спеціальність, професію та місце навчання;

подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (основні — паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо).

Впродовж 90 днів після отримання ваучера в центрі зайнятості людина має укласти договір про навчання із закладом освіти.

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