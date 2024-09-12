Віддалена робота: 10 актуальних пропозицій на ринку праці — Finance.ua

Віддалена робота: 10 актуальних пропозицій на ринку праці Вчора 09:02 — Особисті фінанси

Віддалена робота: 10 актуальних пропозицій на ринку праці

Віддалена робота — дуже зручний формат, який має багато переваг. Він дозволяє гнучко керувати своїм часом, зменшує витрати на транспорт і дозволяє працювати в комфортному середовищі. Також зростає продуктивність, адже можна краще балансувати між роботою та особистим життям.

Фахівці robota.ua підготували добірку віддалених вакансій вересня для представників різних професій.

Рекрутер/рекрутерка в «Укренерго»

📍 Гібридний формат роботи/віддалено

Національна енергетична компанія шукає працівника, який відповідатиме за здійснення повного циклу рекрутингу, включаючи пошук, відбір, співбесіди та найм нових співробітників. Перевагу надають кандидатам з вищою освітою в галузі психології, HR або суміжних спеціальностей; досвідом роботи на аналогічній посаді — від 2 років; глибокими знаннями методик та інструментів підбору персоналу; знанням сучасних інструментів пошуку та залучення персоналу; вмінням ефективно проводити співбесіди та оцінювати кандидатів.

Компанія під час відбору кандидатів надає перевагу ветеранам та ветеранкам.

Фінансовий директор групи компаній у «Б'юті хаб»

📍 Гібридний формат роботи/віддалено

Компанія, яка займається дистрибуцією та розробкою декоративної косметики, запрошує на роботу. Конкурс на вакансію відкрито до 15 жовтня 2024 року.

Шукають фахівця з вищою профільною освітою, бажано — з додатковими професійними сертифікатами міжнародних організацій та програм; досвідом роботи на релевантній позиції — від 5 років; досвідом керування командою не менше, ніж 5 осіб; досвідом складання фінансової моделі компанії з нуля (BS, PL, CF); знанням англійської на рівні Upper-Intermediate; досвідом роботи в системі BAS КУП.

Інженер-проєктувальник (критична інфраструктура) у ГК «Асканія»

📍 Можливість часткового виконання поставлених завдань у віддаленому форматі

Постачальник електроенергії та природного газу «Асканія Енерджі», що входить до складу ГК «Асканія», запрошує до співпраці інженера-проєктувальника з накопичувачів електроенергії.

Основні обов’язки на посаді: розробка проєктної документації для встановлення, підключення та управління систем накопичення електроенергії та сонячних електричних станцій; підбір обладнання відповідно до вимог та завдання клієнта; погодження проєктної документації відповідно до чинного законодавства; проведення «авторського» нагляду при встановленні та наладки систем.

Фахівець з навчання персоналу в Uniqa

📍 Можливість працювати дистанційно мінімум 50% робочого часу

Страхова компанія оголошує конкурс на посаду.

Серед обов’язків: проведення тренінгів та навчальних заходів з формування та удосконалення комунікативних компетенцій для нових та наявних співробітників компанії; розробка, вдосконалення та впровадження навчальних програм та матеріалів згідно з потребами компанії; проведення оцінки потреб у навчанні та розробка планів навчання для співробітників; використання різних методів навчання, включаючи вебінари та інші форми дистанційного навчання; оцінка ефективності навчальних заходів та внесення відповідних коректив.

Middle PPC-спеціаліст у Promodo

📍 Можливість працювати віддалено або в одному з відкритих офісів компанії (Київ, Львів)

Агенція діджитал-маркетингу в Україні запрошує в команду. Для роботодавця важливі: досвід роботи з Google Ads та Facebook Ads в різноманітних нішах проєктів лідгену або e-commerce — від 2 років; знання Google Analytics та досвід роботи з GTM. Перевагою буде: досвід роботи з LinkedIn, Bing, Pinterest, Amazon; англійська на рівні Intermediate або вище.

Фахівець відділу звітності та контролю департаменту фінансового моніторингу у NovaPay

📍 Гібридний формат роботи/віддалено

Фінансова компанія «НоваПей» (ГК NOVA) оголошує конкурс на вакансію. Основні завдання майбутнього працівника: робота з базою даних клієнтів, зведення даних в Excel; перевірка інформації щодо ідентифікації та верифікації клієнта; обробка звернень від співробітників відділень; підтвердження проведення грошового переказу.

Спеціаліст з продажу (B2B) у Maudau

📍 Віддалено

Українська технологічна компанія запрошує на роботу. Завдання майбутнього працівника: виконання плану продажів; побудова партнерських взаємовідносин з наявною базою гуртових гостей; розвиток за кількісними та якісними показниками персонального портфеля гуртових гостей; проведення крос-продажів та отримання рекомендацій; супровід повного циклу продажів; якісне обслуговування та підтримка гостя; надання звітності про виконану роботу.

Education Project Manager у Laba Group

📍 Віддалено

Шукають фахівця, який буде виконувати такі завдання: покращувати наявні курси та розробляти нові; шукати теми, які потрібні ринку, та лекторів-експертів у своїх сферах; керувати просуванням продукту на всіх етапах розробки та запуску рекламної кампанії; аналізувати результати маркетингу та продажів; відповідати за фінансові показники продукту та прямо впливати на бізнес.

Creative writer у Legit (Genesis)

📍 Віддалено

Медіакомпанія в складі групи бізнесів Genesis, шукає Creative writer на гумористичний YouTube-канал для молодіжної американської аудиторії. Серед завдань: написання гумористичних сценаріїв про життя; пошук нових тем та підходів до відео.

На що звертає увагу роботодавець: досвід написання смішних сценаріїв, блог-постів чи креативів; розуміння трендів і мемів Gen Z; рівень англійської — Upper-Intermediate+.

Лікар-координатор на повну та часткову зайнятість в Uniqa

📍 Віддалено

Страхова компанія запрошує у свою команду. Що входить в обов’язки лікаря-координатора: прийом телефонних звернень від застрахованих осіб щодо медичного страхування; фіксування звернень в обліковій системі компанії; проведення первинної медичної експертизи для направлення на запис в ЛПУ.

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