«Нова пошта» вийшла на ринок Австрії: скільки коштує доставка — Finance.ua

«Нова пошта» вийшла на ринок Австрії: скільки коштує доставка Сьогодні 16:43 — Особисті фінанси

«Нова пошта» вийшла на ринок Австрії: скільки коштує доставка

«Нова пошта» вийшла на ринок Австрії, пропонуючи власну кур’єрську доставку.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Це вже 15-та країна, де діє «Нова пошта», однак цього разу компанія працює в новому форматі: в Австрії доступна лише адресна доставка. У Відні кур’єрську службу забезпечують співробітники «Нової пошти», тоді як на решті території країни доставкою займається партнер — компанія GLS.

Термін доставки з України становить від п’яти днів, а по Австрії та в інші європейські країни — від одного дня. Кур’єр може забрати відправлення з будь-якої адреси в Австрії.

Умови доставки:

вага до 30 кг, вартість до 150 євро;

послуга доступна для приватних осіб і бізнесу.

Тарифи на доставку:

документи — 700 грн;

посилки до 2 кг — 800 грн;

посилки до 10 кг — 1350 грн;

посилки до 30 кг — 2600 грн.

Довідка Finance.ua:

З 1 жовтня Нова пошта оновлює тарифи на послуги з доставки документів, посилок, вантажів, палет, дисків та шин, а також паковання та окремих додаткових послуг.

Нова вартість дотавки посилок між відділеннями та поштоматами по місту (Локал):

до 2 кг — 60 грн (+10 грн)

до 10 кг — 90 грн (+10 грн)

до 30 кг — 140 грн (+20 грн)

Доставка по Україні:

до 2 кг — 80 грн (+10 грн)

до 10 кг — 110 грн (+10 грн)

до 30 кг — 160 грн (+20 грн)

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.