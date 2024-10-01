«Нова пошта» вийшла на ринок Австрії: скільки коштує доставка — Finance.ua

«Нова пошта» вийшла на ринок Австрії: скільки коштує доставка
«Нова пошта» вийшла на ринок Австрії, пропонуючи власну кур’єрську доставку.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Це вже 15-та країна, де діє «Нова пошта», однак цього разу компанія працює в новому форматі: в Австрії доступна лише адресна доставка. У Відні кур’єрську службу забезпечують співробітники «Нової пошти», тоді як на решті території країни доставкою займається партнер — компанія GLS.
Термін доставки з України становить від п’яти днів, а по Австрії та в інші європейські країни — від одного дня. Кур’єр може забрати відправлення з будь-якої адреси в Австрії.
Умови доставки:
- вага до 30 кг, вартість до 150 євро;
- послуга доступна для приватних осіб і бізнесу.
Тарифи на доставку:
- документи — 700 грн;
- посилки до 2 кг — 800 грн;
- посилки до 10 кг — 1350 грн;
- посилки до 30 кг — 2600 грн.
Довідка Finance.ua:
- З 1 жовтня Нова пошта оновлює тарифи на послуги з доставки документів, посилок, вантажів, палет, дисків та шин, а також паковання та окремих додаткових послуг.
Нова вартість дотавки посилок між відділеннями та поштоматами по місту (Локал):
- до 2 кг — 60 грн (+10 грн)
- до 10 кг — 90 грн (+10 грн)
- до 30 кг — 140 грн (+20 грн)
Доставка по Україні:
- до 2 кг — 80 грн (+10 грн)
- до 10 кг — 110 грн (+10 грн)
- до 30 кг — 160 грн (+20 грн)
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