«Нова пошта» вийшла на ринок Австрії: скільки коштує доставка — Finance.ua
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«Нова пошта» вийшла на ринок Австрії: скільки коштує доставка

Особисті фінанси
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«Нова пошта» вийшла на ринок Австрії: скільки коштує доставка
«Нова пошта» вийшла на ринок Австрії: скільки коштує доставка
«Нова пошта» вийшла на ринок Австрії, пропонуючи власну кур’єрську доставку.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Це вже 15-та країна, де діє «Нова пошта», однак цього разу компанія працює в новому форматі: в Австрії доступна лише адресна доставка. У Відні кур’єрську службу забезпечують співробітники «Нової пошти», тоді як на решті території країни доставкою займається партнер — компанія GLS.
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Термін доставки з України становить від п’яти днів, а по Австрії та в інші європейські країни — від одного дня. Кур’єр може забрати відправлення з будь-якої адреси в Австрії.
Умови доставки:
  • вага до 30 кг, вартість до 150 євро;
  • послуга доступна для приватних осіб і бізнесу.
Тарифи на доставку:
  • документи — 700 грн;
  • посилки до 2 кг — 800 грн;
  • посилки до 10 кг — 1350 грн;
  • посилки до 30 кг — 2600 грн.

Довідка Finance.ua:

  • З 1 жовтня Нова пошта оновлює тарифи на послуги з доставки документів, посилок, вантажів, палет, дисків та шин, а також паковання та окремих додаткових послуг.
Нова вартість дотавки посилок між відділеннями та поштоматами по місту (Локал):
  • до 2 кг — 60 грн (+10 грн)
  • до 10 кг — 90 грн (+10 грн)
  • до 30 кг — 140 грн (+20 грн)
Доставка по Україні:
  • до 2 кг — 80 грн (+10 грн)
  • до 10 кг — 110 грн (+10 грн)
  • до 30 кг — 160 грн (+20 грн)
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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