Вимога МВФ: Мінфін готує перевірку ефективності податкових пільг — Finance.ua

Вимога МВФ: Мінфін готує перевірку ефективності податкових пільг Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

Вимога МВФ: Мінфін готує перевірку ефективності податкових пільг

Міністерство фінансів України розробило та затвердило методологію проведення оцінювання інструментів податкової політики, які призводять до податкових видатків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Наявність такої методології дозволить уряду оцінити, які пільги є дійсно дієвими та корисними для економіки країни, а які створюють зайві та обтяжуючі витрати для державного бюджету. Оцінка дозволить збільшити ефективність використання обмеженого фінансового ресурсу, що особливо актуально в умовах воєнного стану», — сказано в повідомленні.

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Затвердження методології є одним зі структурних маяків (до кінця вересня 2024 р.) до п’ятого перегляду програми Механізму Розширеного Фінансування (Extended Fund Facility — EFF) Міжнародного валютного фонду.

Податкові пільги надаватимуть раціональніше

Відповідно до Національної стратегії доходів передбачено більш адресно та раціонально надавати податкові пільги, мінімізувати втрати надходжень до бюджету і не допускати порушення принципу справедливості та економічної ефективності.

Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачено застосування поетапного підходу: після розробки та затвердження методології оцінки податкових пільг її буде поетапно впроваджено і поступово застосовано до всіх відповідних питань, що призведе до регулярного циклу оцінювання всіх аспектів протягом кількох років.

Чому прийняття цього документу є важливим для розвитку податкової політики України

Податкові видатки — це сума недоотриманих податкових надходжень внаслідок застосування будь-якого положення податкового або митного законодавства, яке визначає податкову пільгу. За своїм змістом податкові видатки є видатками бюджету, які опосередковано здійснюються через інструменти державної податкової політики, а не через бюджетні призначення. Наявність податкових видатків ускладнює для уряду визначення способу використання державних ресурсів на поточний бюджетний період та управління способом використання таких ресурсів у майбутньому.

Методологія оцінювання інструментів податкової політики, які призводять до податкових видатків полягає в аналізі ефективності та впливу цих інструментів на бюджет, економіку та суспільство.

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Документ визначає єдиний підхід до проведення оцінювання інструментів податкової політики, який призводить до податкових витра:

на етапі його розробки — шляхом проведення прогнозного (ex-ante) оцінювання (для визначення вартості відповідної пільги для бюджету у майбутньому, з урахуванням потреб бюджетного планування на середньостроковий період);

після запровадження — шляхом проведення систематичних ретроспективних (ex-post) оцінювань (для визначення ефективності таких інструментів, наскільки вони досягають заявленої мети і чи потребують удосконалення).

Стимулювання через податкові пільги має бути ефективним з точки зору витрачання коштів. Методологія проведення оцінювання дозволить виявити неефективні та застарілі інструменти і замінити їх на більш ефективні.

«Це не означає, що будуть скасовані податкові пільги. Це означає, що особа якій призначена обгрунтована пільга буде отримувати від неї максимальну користь», — пояснили в Мінфіні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось , що через надмірну кількість зобов’язань, щодо соціальних виплат та неспроможності підтвердити їх фінансовим ресурсом, Мінсоцполітики перегляне «філософію» соцвиплат.

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