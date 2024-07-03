В Україні переглянуть «філософію» соціальних виплат через їх надмірну кількість — Finance.ua

В Україні переглянуть «філософію» соціальних виплат через їх надмірну кількість Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

В Україні переглянуть «філософію» соціальних виплат через їх надмірну кількість

Через надмірну кількість зобов’язань, щодо соціальних виплат та неспроможності підтвердити їх фінансовим ресурсом, Мінсоцполітики перегляне «філософію» соцвиплат.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, в межах Конференції високого рівня щодо Європейської соціальної хартії у Вільнюсі.

«Ми взяли на себе надмірну кількість соціальних зобов’язань, щодо соціальних виплат, які не завжди можуть бути підтверджені фінансовим ресурсом. І цей дисбаланс тягне за собою величезну кількість судів, які не можуть бути виконаними з точки зору можливості економіки покривати такі видатки», — каже Жолнович.

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За її словами, соціальний бюджет України, знаходиться на другому місці після оборонного.

«Це величезні кошти, які потрібно оптимізувати, в рамках росту кількості людей, які на межі бідності, та інших вразливих груп. Ми не можемо збільшувати такий ресурс на соціальні видатки, ми повинні його оптимізувати та зробити максимально адресним. Ми працюємо над тим, щоб переглянути філософію соцвиплат. Щоб кожна ця виплата мала чітку мету — виходу людини із складної життєвої ситуації і обов’язково була пов’язана з послугою, яка допоможе людині стати економічно незалежною», — зазначає Жолнович.

За її словами, вони вже підготували законопроєкт про базову соціальну допомогу, яка об’єднає кількість диференційованих виплат.

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УНН За матеріалами:

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