Що зміниться для українців з 1 жовтня: обмеження на перекази, зміни в мобілізації, підвищення податків — Finance.ua

Що зміниться для українців з 1 жовтня: обмеження на перекази, зміни в мобілізації, підвищення податків Сьогодні 08:03

Що зміниться для українців з 1 жовтня: обмеження на перекази, зміни в мобілізації, підвищення податків

З жовтня 2024 року на українців чекають такі зміни: обмеження переказів, збільшення податків, почнуть діяти норми із закону про клуб білого бізнесу та інше. Про це детально далі.

Обмеження на перекази фізосіб

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту» (також відомі як P2P, C2С).

Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження. А також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються.

За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму, отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність.

Ощадбанк змінить тарифи для карток

Державний Ощадбанк змінить тарифи для банківських карток із 1 жовтня 2024 року. Нові тарифи для корпоративних карток:

розмір комісії за зняття коштів у банкоматах Ощадбанку — 0,9% (не менше 5 гривень);

послуга з інформування через SMS — 25 гривень на місяць.

Тарифи для інших карток дивіться далі за посиланням.



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Підвищення військового збору

з 1 жовтня. 17 вересня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 11 416-д, який передбачає збільшення податків. Якщо парламент підтримає його в другому читанні, а також підпише президент України Володимир Зеленський, документ набуде чинності

Цей законопроєкт передбачає такі зміни в оподаткуванні:

ріст військового збору для фізичних осіб з 1,5 до 5%. З 1 жовтня звичайні пересічні українці будуть змушені платити військовий збір 5% (замість 1,5%) з власної зарплатні.

ФОП, які належать до I, II та IV груп, повинні будуть заплатити військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплатні. Наразі це 800 грн.

Юридичні особи та ФОП, які належать до III групи, будуть вимушені заплатити 1% військового збору.

Також зростуть ставки податку на прибуток для фінансових банківських установ до 50%.

Небанківські фінансові установи повинні будуть заплатити 25% податку на прибуток.

Встановили внески на оподаткування прибутку для АЗС.

Нарахування субсидії

З 1 жовтня в Україні нараховуватимуть житлові субсидії на опалювальний сезон відповідно до нового порядку. Відтепер субсидія за жовтень враховуватиметься за 15 днів незалежно від точної дати початку опалювального сезону. Таким чином субсидію за жовтень нараховуватимуть, спираючись на початок опалювального сезону в більшості українських міст. А також отримувачі субсидії продовжуватимуть і надалі отримувати допомогу.

Пільги для пенсіонерів

Деяким пенсіонерам держава надає пільги на оплату комунальних послуг. Також можуть отримувати житлові субсидії. Розмір останніх залежить від доходу пенсіонера та вартості послуг. Як повідомляють у ПФУ, українці можуть претендувати на субсидію, якщо витрати перевищують 15% від щомісячного обсягу доходу. Пенсіонери можуть отримати 50% пільгу на комунальні послуги, якщо середньомісячний дохід не перевищує визначену податкову соціальну пільгу — 4,24 тис. гривень. Інші пільги за посиланням.

Тарифи на газ, світло та воду

При цьому з жовтня для українців тариф на газ залишиться без змін і становитиме 7,96 грн. Така ціна діє наразі для клієнтів Нафтогазу і охоплює близько 98% усіх українських родин.

Вартість електроенергії також не зміниться, за кожну кВт⋅год доведеться платити 4,32 грн.

Ціна е/е для споживачів постачальника «останньої надії». Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) , змінила порядок формування ціни електроенергії для споживачів постачальника «останньої надії» (ПОН) у бік її збільшення на період з 1 жовтня до 31 грудня 2024 року.

Початок опалювального сезону

У жовтні в багатьох регіонах України може розпочатися опалювальний сезон. Як пише КМДА, у Києві планують увімкнути тепло 15 жовтня.

Енергетична стійкість України буде одним із найбільших викликів під час цьогорічного зимового періоду. Як сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, для стабільного проходження зими Україна захищає енергооб’єкти першим та другим рівнями захисту. Перший рівень захисту — габіони з піском. Другий рівень — залізобетонні конструкції, що здатні витримати прямі удари дронів та уламки ракет.

Клуб білого бізнесу

З 1 жовтня почнуть діяти норми із закону про клуб білого бізнесу, які стосуються створення переліку сумлінних платників податків.

Нагадаємо, у липні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про «клуб білого бізнесу», який має на меті боротьбу з тіньовою економікою. Йдеться про запровадження особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану — так званий клуб білого бізнесу.

Бізнес, який до нього потрапить, зможе отримувати податкові пільги. Так, проєктом закону запроваджується перелік платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

Зміни в мобілізації

лише за письмовою згодою. Натомість демобілізацію вже мобілізованих ця директива не передбачає. З 1 жовтня до нових правил мобілізації додалася директива командування Сухопутних військ 116/2/1/21 409 від 19 вересня 2024 року. Вона стосується заборони мобілізації чоловіків до 25 років. Згідно з документом, призов чоловіків відтепер можливийНатомість демобілізацію вже мобілізованих ця директива не передбачає.

Відстрочку отримали чоловіки, чиї неповнорідні родичі чиї неповнорідні родичі загинули чи зникли на війні. 21 серпня парламент ухвалив закон про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо розширення кола військовозобов’язаних, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях, для надання відстрочки від призову на військову служби під час мобілізації. Неповнорідними називають братів та сестер, у яких спільний лише хтось один із батьків — мати або батько, а не обидва з них.

Нова пошта планує змінити тарифи

З 1 жовтня Нова пошта оновлює тарифи на послуги з доставки документів, посилок, вантажів, палет, дисків та шин, а також паковання та окремих додаткових послуг. Доставка документів між відділеннями та поштоматами по місту та по Україні — 65 грн (+10 грн). У компанії нагадали, що у вартість уже входить фірмовий картонний конверт. Інші зміни — за посиланням.

Медичний огляд

З 1 жовтня набирають чинності зміни до правил проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів представників окремих професій, а це й працівників закладів освіти. За оновленими правилами прописали складові профілактичного огляду раз на рік.

Виплати в Польщі

Українські біженці у Польщі з 1 жовтня втратять право на деякі виплати.

Управління соціального страхування Польщі офіційно підтвердило, що з 1 жовтня 2024 року вимушені мігранти з України не можуть претендувати на усі форми виплат за програмою Aktywny Rodzic.

Адже лише одна з трьох виплат, а саме aktywnie w żłobku (активно в яслах) буде доступна українцям з PESEL UKR.

Відтак українські вимушені мігранти у Польщі із малолітніми дітьми з 1 жовтня 2024 року не зможуть отримувати виплати «Rodzinny kapitał opiekuńczy» через завершення дії програми.

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