В Україні припинили мобілізацію обмежено придатних до 25 років — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні припинили мобілізацію обмежено придатних до 25 років

Казна та Політика
81
В Україні припинили мобілізацію обмежено придатних до 25 років
В Україні припинили мобілізацію обмежено придатних до 25 років
В Україні припинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років.
Про це у своєму Telegram написав народний депутат Олексій Гончаренко.
«Зупинився призов з 18 до 25 років обмежено придатних. Призов можливий лише за письмовою згодою», — написав Гончаренко.
Читайте також
Як зазначив парламентар, вихідні дані директиви 116/2/1/21 409 від 19.09.2024. Там в пункті 1 вказано про непризов чоловіків з 18 до 25 років. Ця директива через Оперативні Командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК.
Також, за совами Гончаренка, чоловіки віком 50−60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.
Читайте також
Пізніше Гончаренко уточнив, що окреме мобілізаційне розпорядження означає, що щодо конкретного чоловіка видане таке розпорядження Генеральним штабом.
Нагадаємо, на початку вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, який передбачає заборону мобілізації чоловіків до 25 років, що мають обмежену придатність до військової служби.
Раніше ця категорія громадян могла бути мобілізована, хоча призов на військову службу в Україні зазвичай дозволяється лише після досягнення 25-річного віку, за винятком окремих випадків.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.