В Україні припинили мобілізацію обмежено придатних до 25 років — Finance.ua

В Україні припинили мобілізацію обмежено придатних до 25 років
В Україні припинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років.
Про це у своєму Telegram написав народний депутат Олексій Гончаренко.
«Зупинився призов з 18 до 25 років обмежено придатних. Призов можливий лише за письмовою згодою», — написав Гончаренко.
Як зазначив парламентар, вихідні дані директиви 116/2/1/21 409 від 19.09.2024. Там в пункті 1 вказано про непризов чоловіків з 18 до 25 років. Ця директива через Оперативні Командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК.
Також, за совами Гончаренка, чоловіки віком 50−60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.
Пізніше Гончаренко уточнив, що окреме мобілізаційне розпорядження означає, що щодо конкретного чоловіка видане таке розпорядження Генеральним штабом.
Нагадаємо, на початку вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, який передбачає заборону мобілізації чоловіків до 25 років, що мають обмежену придатність до військової служби.
Раніше ця категорія громадян могла бути мобілізована, хоча призов на військову службу в Україні зазвичай дозволяється лише після досягнення 25-річного віку, за винятком окремих випадків.
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