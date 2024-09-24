В Україні припинили мобілізацію обмежено придатних до 25 років — Finance.ua

В Україні припинили мобілізацію обмежено придатних до 25 років Сьогодні 10:30 — Казна та Політика

В Україні припинили мобілізацію обмежено придатних до 25 років

В Україні припинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років.

Про це у своєму Telegram написав народний депутат Олексій Гончаренко.

«Зупинився призов з 18 до 25 років обмежено придатних. Призов можливий лише за письмовою згодою», — написав Гончаренко.

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Як зазначив парламентар, вихідні дані директиви 116/2/1/21 409 від 19.09.2024. Там в пункті 1 вказано про непризов чоловіків з 18 до 25 років. Ця директива через Оперативні Командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК.

Також, за совами Гончаренка, чоловіки віком 50−60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

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Пізніше Гончаренко уточнив, що окреме мобілізаційне розпорядження означає, що щодо конкретного чоловіка видане таке розпорядження Генеральним штабом.

Нагадаємо, на початку вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, який передбачає заборону мобілізації чоловіків до 25 років, що мають обмежену придатність до військової служби.

Раніше ця категорія громадян могла бути мобілізована, хоча призов на військову службу в Україні зазвичай дозволяється лише після досягнення 25-річного віку, за винятком окремих випадків.

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