Зеленський підписав закон про відстрочку тим, чиї неповнорідні родичі загинули на війні чи зникли без вісти — Finance.ua

Зеленський підписав закон про відстрочку тим, чиї неповнорідні родичі загинули на війні чи зникли без вісти Вчора 15:44 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про відстрочку тим, чиї неповнорідні родичі загинули на війні чи зникли без вісти

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11 391, який вносить зміни до закону про мобілізацію в частині відстрочки від призову на службу для тих, чиї неповнорідні родичі загинули на війні чи зникли без вісти.

Про це йдеться у картці документа на сайті Верховної ради.

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21 серпня парламент ухвалив закон про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо розширення кола військовозобов’язаних, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях, для надання відстрочки від призову на військову служби під час мобілізації.

Неповнорідними називають братів та сестер, у яких спільний лише хтось один із батьків — мати або батько, а не обидва з них.

У липні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану.

Відтоді додатковою підставою звільнення з військової служби є те, що близькі родичі — чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра — загинули або пропали безвісти після повномасштабного вторгнення росії.

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