Зеленський підписав закон про відстрочку тим, чиї неповнорідні родичі загинули на війні чи зникли без вісти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський підписав закон про відстрочку тим, чиї неповнорідні родичі загинули на війні чи зникли без вісти

Казна та Політика
143
Зеленський підписав закон про відстрочку тим, чиї неповнорідні родичі загинули на війні чи зникли без вісти
Зеленський підписав закон про відстрочку тим, чиї неповнорідні родичі загинули на війні чи зникли без вісти
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11 391, який вносить зміни до закону про мобілізацію в частині відстрочки від призову на службу для тих, чиї неповнорідні родичі загинули на війні чи зникли без вісти.
Про це йдеться у картці документа на сайті Верховної ради.
Читайте також
21 серпня парламент ухвалив закон про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо розширення кола військовозобов’язаних, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях, для надання відстрочки від призову на військову служби під час мобілізації.
Неповнорідними називають братів та сестер, у яких спільний лише хтось один із батьків — мати або батько, а не обидва з них.
Читайте також
У липні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану.
Відтоді додатковою підставою звільнення з військової служби є те, що близькі родичі — чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра — загинули або пропали безвісти після повномасштабного вторгнення росії.
За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.