Депутати знайшли джерела для отримання додаткових 50 мільярдів у бюджет — Гетманцев Сьогодні 17:21 — Казна та Політика

Депутати знайшли джерела для отримання додаткових 50 мільярдів у бюджет — Гетманцев

Народні депутати подали до проєкту державного бюджету на 2025 рік правки, які містять додатковий ресурс надходжень у сумі 50 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

«Опрацювавши проєкт бюджету, ми з колегами пропонуємо додатковий ресурс. Він невеликий, бо складає лише 1,3% видатків бюджету, утім є реальним. Мова йде про 50 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

За словами Гетманцева, джерелом надходження цих коштів можуть стати збільшений до 50% податок на банки за 2024 рік, дооцінка надходжень від імпортного ПДВ, що як і минулого року, наразі є заниженими.

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Депутати також пропонують скоротити низку менш пріоритетних під час війни видатків, зокрема, на утримання органів влади, на неефективні бюджетні програми (по типу реструктуризації вугільних підприємств) або програми, повернення до яких зараз не на часі, наприклад, частково відновлюваний Дорожній фонд (окрім обслуговування раніше взятих боргів).

За його словами, із цих 50 млрд грн пропонується спрямувати:

60% (майже 30 млрд грн) на посилення обороноздатності (розвиток, закупівлю, модернізацію ОВТ, на виконання державних цільових програм розвитку ОПК, закупівлю дронів, на ГУР, СБУ, прикордонну службу та ін.);

19% (9,7 млрд грн) — на десятки програм у сфері соціального захисту населення, освіти, медицини і підтримки територіальних громад (насамперед, у частині делегованих соціальних видатків);

18% (9 млрд грн) — на підтримку економіки, зокрема, на відновлення програми цивільного розмінування, програми часткового відшкодування купівлі вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, підтримки індустріальних парків, проєктів з великими інвестиціями, Фонду розвитку підприємництва, фермерських господарств тощо

3% (1,3 млрд грн) — на посилення євроінтеграції, діджиталізації, які є важливими наскрізними напрямами усіх реформ, що зараз здійснюються.

«Впевнений, що цього року сенсацій не буде, і проєкт бюджету -2025 буде прийнятий за графіком», — підсумував нардеп.

Довідка Finance.ua:

за прогнозами Міністерства економіки України, у державному бюджеті на 2025 рік закладено курс долара на рівні 45 гривень за $1. Середньомісячна заробітна плата прогнозується на рівні 24 389 грн (очікувана середня зарплата у 2024 році — 20 581);

у 2024 році мінімальну зарплату було збільшено до 8000 гривень, але у 2025 році її розмір залишиться без змін протягом усього року. У Міністерстві фінансів заявили, що зараз немає змоги підвищувати соціальні стандарти, що було домовлено з міжнародними партнерами.

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