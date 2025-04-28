День фінансів: зміни в угоді про надра, блекаут у Європі, прогноз курсу валют — Finance.ua

День фінансів: зміни в угоді про надра, блекаут у Європі, прогноз курсу валют Сьогодні 17:45

У понеділок, 28 квітня, поговоримо про платіжну дисципліну, оподаткування криптовалют та нові тарифи «Нової пошти».

Зміни в угоді про надра зі США. У межах домовленостей між Україною та США щодо нової угоди про надра не буде враховано допомогу, надану Вашингтоном до її підписання. Сторони досягли значного прогресу у формуванні документа. Над його остаточним варіантом наразі У межах домовленостей між Україною та США щодо нової угоди про надра не буде враховано допомогу, надану Вашингтоном до її підписання. Сторони досягли значного прогресу у формуванні документа. Над його остаточним варіантом наразі працюють юридичні команди обох країн.

У Національному банку очікують, що цього року Україна може отримати суттєвіші обсяги міжнародної фінансової допомоги за рахунок швидшого перерахування траншів за механізмом ERA Loans.

Також у Нацбанку спрогнозували, що буде з обліковою ставкою до кінця року.

Реєстр платіжної дисципліни. НБУ НБУ завершує розробку законопроєкту щодо платіжної дисципліни. Потрапляння до чорного списку загрожує серйозними наслідками. До реєстру вноситимуть осіб, які продавали персональні дані чи використовували свої картки для схем, та підприємств, у яких встановлено факти міскодингу.

До речі, в новій статті Finance.ua пояснює, як обрати найвигідніші умови та на що звертати увагу при виборі споживчого кредиту. Цей вид кредитування дає можливість негайно отримати бажану річ, а виплату коштів за неї відтермінувати:

«Перемир'я» на 4 дні. володимир путін володимир путін оголосив про чотириденне «перемир'я» у травні. «Перемир'я» оголошено з «гуманітарних міркувань» у ті дні, коли росія буде святкувати 80 річницю Перемоги — з 00:00 з 7 на 8 травня до 00:00 з 10 на 11 травня.

Попит на валюту. Як Як свідчать дані Національного банку, найбільший попит на валюту в Україні був восени минулого року та січні поточного року. Після цього він знижується. Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в березні 2025 року, становив 1,059 млрд доларів. Це на 2,2% менше, ніж у лютому.

За даними НБУ, бізнес в Україні використовує дві основні схеми, щоб обійти валютне законодавство. Банки не завжди реагують вчасно.

Чого очікувати від курсу валют цього тижня — дивіться у традиційному експрес-прогнозі від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва:

Легалізація криптовалюти в Україні. Данило Гетманцев Данило Гетманцев анонсував новий механізм оподаткування операцій із криптоактивами. Передбачається механізм оподаткування операцій з криптоактивами на кшталт цінних паперів. За його словами, оподатковуватиметься саме прибуток — різниця між вкладеннями в криптоактиви та доходом, отриманим протягом року.

Блекаут у Європі. В Іспанії, Португалії та Андоррі В Іспанії, Португалії та Андоррі сталося масове відключення електроенергії. Перебої торкнулися також частини Франції. ЗМІ пишуть, що проблеми в європейській електричній мережі стали причиною масштабних перебоїв на Піренейському півострові.

Зростання зарплат у 2024 році. Дослідження Forbes Ukraine Дослідження Forbes Ukraine показало , що великий бізнес у 2024 році в середньому збільшив заробітну плату штатних працівників на 23%. Також Forbes склав перелік із 15 професій, для яких ще не існує точної назви, але за які вже готові платити понад $100 000 у 2025 році.

Як свідчать результати опитування DOU, наразі 15% айтівців шукають роботу. Два роки тому цей показник був нижчим — 9%. В Україні найчастіше шукають роботу дизайнери і фахівці з продажів і біздеву.

Зі свого боку Work.ua проаналізував, які вакансії роботодавці позначають як такі, що підходять людям з інвалідністю, та чи дійсно наймають на роботу цю категорію шукачів.

Нові тарифи «Нової пошти». «Нова пошта» «Нова пошта» оновила тарифи на доставку міжнародних відправлень. Тепер вартість посилки розраховується за фактичною вагою, а не за обʼємною. Наприклад, якщо ви надсилаєте капелюх вагою 250 грамів, платити потрібно буде саме за цю вагу, незалежно від його розміру.

Блокування податкових накладних. Державна податкова служба Державна податкова служба зменшила кількість заблокованих податкових накладних, наразі це становить 0,37%. «Ми подали пропозиції Мінфіну, спільно працювали і розробили пропозиції до постанови, яка регулює роботу СМКОР (система моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків). Зокрема, пропонуємо збільшити кількість критеріїв для безумовної реєстрації накладних», — зазначили в ДПС.

Угода про будівництво першої АЕС у Польщі. Керівники державної компанії «Польські атомні електростанції» й американських компаній Westinghouse та Bechtel Керівники державної компанії «Польські атомні електростанції» й американських компаній Westinghouse та Bechtel підписали нову угоду щодо будівництва першої АЕС в Польщі. Співпраця з новою американською адміністрацією у питанні атомної енергетики отримала «новий імпульс», зазначив глава польського уряду Дональд Туск.

Новий заочний суд над Януковичем. Колишнього президента України вдруге Колишнього президента України вдруге засудили в Україні, цього разу на 15 років за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.

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