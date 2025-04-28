В Україні запускають проєкт зі створення інвестпортфеля аграрних підприємств — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні запускають проєкт зі створення інвестпортфеля аграрних підприємств

Аграрний ринок
8
В Україні запускають проєкт зі створення інвестпортфеля аграрних підприємств
В Україні запускають проєкт зі створення інвестпортфеля аграрних підприємств
Мінагрополітики запускає збір інвестиційних проєктів діючих українських аграрних підприємств, які мають амбіції масштабуватись, модернізуватись і виходити на нові ринки.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.
«Мета — створити консолідований портфель масштабних проєктів, який буде представлено міжнародним фінансовим інституціям, фондам, банкам і стратегічним інвесторам. Йдеться про проєкти з потребою фінансування від 10 млн доларів США. ⁠Також нас цікавлять реальні діючі бізнеси, а не ідеї на рівні стартапів. Формуємо інвестиційний портфель агросектору України!» — наголосив Коваль.
Міністр зауважив, що український агросектор — це не лише про виживання в умовах війни. Це про розвиток, гнучкість і готовність до прориву.
Читайте також
Зазначається, що готові інвестпроєкти потрібно надсилати на електронну пошту m. moroz@minagro.gov.ua. У листі описати суть проєкту, обсяг потреби у фінансуванні, стадію реалізації, інформацію про компанію та команду.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems