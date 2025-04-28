В Україні запускають проєкт зі створення інвестпортфеля аграрних підприємств — Finance.ua

В Україні запускають проєкт зі створення інвестпортфеля аграрних підприємств
Мінагрополітики запускає збір інвестиційних проєктів діючих українських аграрних підприємств, які мають амбіції масштабуватись, модернізуватись і виходити на нові ринки.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.
«Мета — створити консолідований портфель масштабних проєктів, який буде представлено міжнародним фінансовим інституціям, фондам, банкам і стратегічним інвесторам. Йдеться про проєкти з потребою фінансування від 10 млн доларів США. Також нас цікавлять реальні діючі бізнеси, а не ідеї на рівні стартапів. Формуємо інвестиційний портфель агросектору України!» — наголосив Коваль.
Міністр зауважив, що український агросектор — це не лише про виживання в умовах війни. Це про розвиток, гнучкість і готовність до прориву.
Зазначається, що готові інвестпроєкти потрібно надсилати на електронну пошту m. moroz@minagro.gov.ua. У листі описати суть проєкту, обсяг потреби у фінансуванні, стадію реалізації, інформацію про компанію та команду.
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