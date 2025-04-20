Україна та США створять фонд для інвестицій у надра та інфраструктуру — Finance.ua
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Україна та США створять фонд для інвестицій у надра та інфраструктуру

Казна та Політика
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Україна та США створять фонд для інвестицій у надра та інфраструктуру
Україна та США створять фонд для інвестицій у надра та інфраструктуру
Майбутній спільний інвестиційний фонд України та США матиме право інвестувати як у розробку родовищ корисних копалин, так і в інфраструктурні проєкти.
Про це повідомив у телеетері заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка.

Ключові напрями інвестицій

Посадовець нагадав, що Україна та США планують створити спільний інвестиційний фонд.
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«Цей фонд як фінансовий інструмент буде мати привілейоване право інвестувати у широке коло об’єктів в Україні, як тільки для цього будуть можливості», — зазначив Качка.
Він зауважив, перш за все йдеться про корисні копалини, але Україна зацікавлена й в американських інвестиціях в інфраструктуру: дорожню, портову, енергетичну
Качка підкреслив, що потрібно забезпечити максимально ефективну роботу майбутнього фонду, зрозумілу корпоративну структуру та механізм прийняття рішень.
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«В жодному разі це не означає, що йдеться про передачу (об'єктів інфраструктури — ред.) безпосередньо у фонд. Йдеться лише про те, що ми даємо можливість цьому фонду інвестувати у проєкти і створити умови для заробітку», — запевнив Качка.
За матеріалами:
Укрінформ
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