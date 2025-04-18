У Мінекономіки розповіли, як Україна перейде від Меморандуму до повноцінної угоди зі США — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Мінекономіки розповіли, як Україна перейде від Меморандуму до повноцінної угоди зі США

Казна та Політика
34
У Мінекономіки розповіли, як Україна перейде від Меморандуму до повноцінної угоди зі США
У Мінекономіки розповіли, як Україна перейде від Меморандуму до повноцінної угоди зі США
Новий етап переговорів про надра почнеться у США 24 квітня, зараз опрацьовуються технічні питання та формулювання щодо роботи майбутнього інвестиційного фонду.
Про це повідомив у телеефірі заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка.
«У четвер, 24 квітня, почнеться новий раунд переговорів. Ми зараз паралельно працюємо з нашою та американською юридичними командами і намагаємося познімати багато технічних питань, щоб звузити їх до найбільш чутливих, що потребуватимуть політичного рішення», — сказав Качка.
Читайте також
Він зазначив, що від конструктивності переговорів залежить, чи буде готова безпосередньо угода до 26 квітня.
«Ми готові показувати максимальну ефективність, але весь обсяг документів, які є, обраховується десятками сторінок», — пояснив заступник міністра.
За його словами, про визнання боргом вже наданої США допомоги не йдеться.
«Йдеться про те, що від діяльності цього фонду (спільного інвестиційного фонду. — Ред.) США, як один із партнерів, зароблять щонайменше стільки, скільки надавалося допомоги», — сказав Качка.
Читайте також
Він зауважив, що Україна зможе заробити від майбутніх інвестицій. Заступник міністра повідомив, що зараз триває робота над формулюваннями, які би чітко визначали вигляд фонду.
Безпосередньо угода про створення спільного інвестиційного фонду буде укладатися між українським державним підприємством та Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США.
Нагадаємо, 17 квітня українська й американська сторони підписали меморандум, який підтверджує спільне прагнення укласти взаємовигідну угоду про економічне партнерство між двома країнами. Безпосередньо угода ще потребує фіналізації та ратифікації парламентами обох країн.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems