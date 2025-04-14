Україна передала США свої пропозиції щодо угоди про надра — Стефанішина Сьогодні 15:12 — Казна та Політика

Україна передала США свої пропозиції щодо угоди про надра — Стефанішина

Українська делегація донесла Сполученим Штатам свої пропозиції до угоди про корисні копалини і сподівається на продовження переговорів для досягнення згоди.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина в телеефірі.

«Це сам по собі позитивний знак, що консультації відбуваються. З того, що можна говорити на даному етапі: українська делегація мала можливість донести до американської сторони всі пропозиції, які ми готували в Києві, які було погоджено. Всі вони були предметом обговорення», — сказала вона.

Урядовиця підкреслила, що деякі з домовленостей були досягнуті.

«Але я розраховую на те, що після цих консультацій продовжаться переговори до тих пір, поки ми не досягнемо згоди. Це не фінальний раунд, очевидно», — додала Стефанішина.

Як повідомлялося, Київ і Вашингтон відновили практичний діалог щодо угоди про корисні копалини, яку чинний президент США Дональд Трамп розглядає як спосіб «відшкодувати» неповоротну допомогу Україні, ухвалену обома палатами Конгресу США.

З урахуванням специфіки законодавства США й України під час підготовки узгодженої позиції в перемовинах щодо угоди про корисні копалини український уряд виділив 113 млн грн з резервного фонду держбюджету. Ці кошти спрямовуватимуться на здійснення заходів, пов’язаних із наданням консультаційних послуг для підготовки проєкту угоди.

Укрінформ За матеріалами:

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