ТОП-10 найкращих компактних кросоверів з пробігом (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 найкращих компактних кросоверів з пробігом (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Технології&Авто

ТОП-10 найкращих компактних кросоверів з пробігом (інфографіка)

Видання What Car назвало ТОП-10 найкращих компактних кросоверів з пробігом, які мають бюджетний цінник. Експерти назвали переваги цих моделей перед конкурентами.

Раніше ми писали , що ринок мотоциклів в Україні зростає.

У першому кварталі 2025 року українці купили 13,3 тисячі мотоциклів. При цьому помітно, як щомісяця зростали обсяги торгів у порівнянні рік до року: у І кварталі поточного року куплено мотоциклів на 17% більше, ніж за той самий час 2024 року.

Серед загальної кількості 45,6% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 6054 шт.

Якщо вас цікавить швидка позика, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.👛

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.