ТОП-10 найкращих компактних кросоверів з пробігом (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-10 найкращих компактних кросоверів з пробігом (інфографіка)

Технології&Авто
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ТОП-10 найкращих компактних кросоверів з пробігом (інфографіка)
ТОП-10 найкращих компактних кросоверів з пробігом (інфографіка)
Видання What Car назвало ТОП-10 найкращих компактних кросоверів з пробігом, які мають бюджетний цінник. Експерти назвали переваги цих моделей перед конкурентами.
ТОП-10 найкращих компактних кросоверів з пробігом (інфографіка)
Раніше ми писали, що ринок мотоциклів в Україні зростає.
У першому кварталі 2025 року українці купили 13,3 тисячі мотоциклів. При цьому помітно, як щомісяця зростали обсяги торгів у порівнянні рік до року: у І кварталі поточного року куплено мотоциклів на 17% більше, ніж за той самий час 2024 року.
Серед загальної кількості 45,6% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 6054 шт.
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Кредити в Україні

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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