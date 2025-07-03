День фінансів: зміни до Бюджетного кодексу, довоєнне регулювання банків, послаблення долара — Finance.ua

День фінансів: зміни до Бюджетного кодексу, довоєнне регулювання банків, послаблення долара Сьогодні 17:45

Четвер, 3 липня. Україна втратила 40% працездатного населення, а в уряді очікують прискорене зростання середньої зарплати.

Найбільші донори України в 2025 році

Міністерство фінансів України за перше півріччя 2025 року залучило до державного бюджету $22 мільярди зовнішніх коштів. Від початку повномасштабної війни міжнародні партнери вже надали Україні понад $137 млрд бюджетної підтримки. Країни G7 та ЄС виділили найбільше коштів.

Уряд вже веде перемовини з партнерами щодо фінансування на 2026 рік, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зміни до Бюджетного кодексу

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до Бюджетного кодексу, які дозволять реалізувати угоду зі США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Як повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, протягом наступних 18 місяців Україна планує запустити щонайменше три пілотні проєкти в рамках угоди із США.

Довоєнне регулювання банків

Національний банк продовжує відновлювати довоєнне регулювання, щоб підвищити стійкість банківського сектору. Так, скасовуються тимчасові особливості застосування заходів впливу до банків та відповідальних осіб банківських груп за допущені порушення лімітів відкритої валютної позиції та пруденційних нормативів.

Національний кешбек

У травні понад 3,5 мільйона учасників програми «Національний кешбек» отримали 490 мільйонів гривень кешбеку за купівлю українських споживчих товарів. Це на 10% більше, ніж у квітні (445 млн грн), і водночас — найбільша сума щомісячних виплат від старту програми у вересні 2024 року.

💳 Нагадаємо, що з 1 червня в Україні діють нові ліміти на перекази з карток. Для клієнтів «середнього» та «низького ризику» — це 100 тис. грн на місяць. Для клієнтів «високого ризику» — 50 тис. грн на місяць. У новій статті розповідаємо, що саме входить у ліміт, а також як переказати суму, що його перевищує:

План публічних інвестицій

Кабмін затвердив середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026−2028 роки. План охоплює 12 пріоритетних галузей, на які будуть спрямовані публічні інвестиції протягом наступних трьох років. Обсяг фінансування публічних інвестицій на 2026−2028 роки становить 581,3 млрд грн.

⭐ Зазначимо, що вже третій рік поспіль у Києві нагородили блогерів у рамках премії Fin Blogger Award. Цьогоріч найкращих у фінблогінгу обирали за 13 номінаціями: 7 — конкурсних та 6 — позаконкурсних. Кого визнали найкращими з найкращих, розповідаємо тут:

Середня зарплата в Україні

Кабінет Міністрів очікує прискорене зростання середньої зарплати у наступні три роки. Як свідчить проєкт Бюджетної декларації на 2026−2028 роки, через три роки вона може досягти майже 40 тисяч гривень. За попереднім прогнозом, у 2025 році середня зарплата складе 24 389 гривень.

За даними Мінекономіки, у першому кварталі 2025 року середня зарплата штатного працівника становила 23 460 грн, що на 24,1% більше, ніж у першому кварталі 2024 року. Найвищі темпи зростання зарплат зафіксовано у таких сферах, як сільське, лісове та рибне господарство, будівництво та інформаційні технології.

Зі свого боку аналітики DOU повідомили , що за кількістю вакансій в ІТ перше півріччя 2025 року стало найуспішнішим з початку повномасштабної війни.

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Що відбувається з доларом

Долар США продовжує знижуватися до основних світових валют. Як пояснив інвестор, експерт з питань міжнародних фінансових ринків та криптовалют Михайло Пацан, це послаблення має декілька фундаментальних причин, які варто розуміти в контексті глобальних економічних процесів.

Наприкінці червня спостерігалося стрімке падіння долара, водночас євро побило новий рекорд. У Національному банку кажуть , що надалі динаміка вартості євро визначатиметься коливаннями курсу світових ринках.

Зняття санкцій з низки компаній рф

Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування санкцій, запроваджених проти Сирії. У результаті з американських «чорних списків» вилучили низку російських компаній, банків і окремих осіб.

Пізніше в Центрі протидії дезінформації повідомили, що деякі російські компанії справді були вилучені з сирійського санкційного списку, але переважна більшість із них залишилася в українському та іранському списках.

Демографічна криза в Україні

За даними Національного банку та Мінекономіки, через війну Україна втратила близько 40% працездатного населення. Сьогодні приблизно 1,7 мільйона українців, які раніше працювали в країні, перебувають за її межами. Перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак заявила , що наразі Україна переживає глибоку демографічну кризу, яка характеризується стрімким старінням населення

Мінекономіки повідомляє , що станом на 31 травня 2025 року у світі було зафіксовано 5,62 мільйона біженців з України.

Перемога Ощадбанку

Ощадбанк одержав судову перемогу у справі проти російської федерації щодо відшкодування втрат внаслідок анексії Криму. Це перша банківська установа, що виграла подібну справу проти російської федерації.

📢 «Сума збитків, призначених до стягнення за рішенням суду, перевищує 1,5 мільярдів доларів США, і Ощад робитиме все можливе, щоб стягнути цю суму з рф», — повідомили у фінустанові.

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