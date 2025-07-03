Що відбувається з доларом та як це впливає на Україну — Finance.ua

Що відбувається з доларом та як це впливає на Україну Сьогодні 14:04 — Валюта

Що відбувається з доларом та як це впливає на Україну

Долар США продовжує знижуватися до основних світових валют. Це послаблення має декілька фундаментальних причин, які варто розуміти в контексті глобальних економічних процесів.

Про це в коментарі Finance.ua розповів інвестор, експерт з питань міжнародних фінансових ринків та криптовалют Михайло Пацан.

Чому послаблюється долар

За словами експерта, насамперед, ми спостерігаємо масовий відтік капіталу з американських інвестиційних активів, особливо з державних облігацій США. Інвестори активно переглядають свої портфелі через очікування зростання інфляції після введення нових торгових мит. Коли інфляція зростає, центральні банки змушені підвищувати процентні ставки, що робить існуючі облігації менш привабливими та знижує їхню вартість.

Особливо потужний тиск на долар чинить Японія, яка є одним з найбільших утримувачів американських державних облігацій у світі. Банк Японії почав активно продавати іноземні активи, що створює додатковий тиск на американську валюту. Це частина стратегії японського центробанку щодо підтримки власної валюти та економіки.

Комбінація цих факторів — відтік капіталу, очікування інфляції та політичні ризики — створює ідеальний шторм для долара. Політична невизначеність щодо торгової політики США додатково погіршує ситуацію, оскільки інвестори воліють уникати ризиків та переміщують капітал в більш стабільні юрисдикції.

Як це впливає на світову економіку

Світова економіка переживає історичний процес дедоларизації, який набирає обертів останніми роками. Компанії та країни все частіше укладають торгові контракти не в доларах, а в альтернативних валютах — євро, британських фунтах, китайських юанях. Цей процес не є випадковим, а відображає прагнення економічних агентів зменшити залежність від американської валюти та пов’язаних з нею ризиків.

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Зменшення кількості доларів в глобальній економіці природно веде до падіння його курсу, але парадоксально це може мати обмежений вплив на світову економіку в цілому. Поступовий перехід від доларової монополії до більш диверсифікованої валютної системи може навіть стабілізувати глобальні фінансові ринки в довгостроковій перспективі.

Однак перехідний період може супроводжуватися підвищеною волатильністю та необхідністю адаптації фінансових інститутів до нових реалій. Країни, які історично залежали від доларових резервів, змушені переглядати свої валютні стратегії та шукати нові інструменти для збереження вартості.

Як це зачепить Україну та вплине на пересічного українця

Для українських споживачів наслідки ослаблення долара будуть відчутними та болючими. Незважаючи на те, що долар слабшає глобально, гривня традиційно демонструє ще більшу волатильність, особливо в умовах воєнного часу. Це означає, що курс гривні до долара ймовірно знизиться, що прямо вплине на рівень цін в економіці.

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Найбільш відчутним цей вплив буде для сімейних бюджетів через зростання цін на товари та послуги. Оскільки значна частина споживчого кошика українців складається з продуктів харчування, багато з яких імпортуються або залежать від імпортних компонентів, сім’ї можуть зіткнутися зі зростанням витрат мінімум на 11% протягом року. Це особливо критично для вразливих верств населення, які і так перебувають під тиском воєнної економіки.

Крім продуктів харчування, подорожчають паливо, комунальні послуги, медикаменти та інші імпортні товари. Для пересічного українця це означає необхідність ретельнішого планування сімейного бюджету та пошуку способів додаткового заробітку або економії.

Хто виграє від нинішньої ситуації та чи можна нею скористатися з вигодою

Поточна ситуація створює унікальні можливості для тих, хто здатен адаптуватися до нових економічних реалій. Найбільшими переможцями стають технологічні компанії, які відповідають на глобальні тренди цифровізації. Особливо перспективними є інвестиції в інфраструктурні проекти — дата-центри, розробників мікрочіпів, компанії кібербезпеки. Ці сектори демонструють стійке зростання незалежно від валютних коливань.

Процес дедоларизації стимулює інтерес до криптовалют як альтернативного засобу збереження вартості. Біткоін все частіше розглядається як «цифрове золото» — актив, який може зберігати вартість в умовах валютної нестабільності.

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Альткоіни, такі як Ethereum та Solana, також показують потенціал завдяки своїй технологічній основі та практичному застосуванню.

Для українських інвесторів важливо диверсифікувати портфель, включивши як традиційні активи (нерухомість, цінні метали), так і інноваційні інструменти (криптовалюти, акції технологічних компаній). Ключ до успіху — не покладатися на один актив, а розподіляти ризики між різними класами інвестицій.

Що буде далі та до чого готуватися

Прогнозування економічного майбутнього — завжди складне завдання, але деякі тенденції можна передбачити з високою ймовірністю. Курс гривні, швидше за все, продовжить коливатися під тиском як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Тому українцям критично важливо мати стратегію збереження заощаджень, яка передбачає інвестування в активи, що приносять дохід вищий за рівень інфляції.

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Розумний підхід до управління особистими фінансами передбачає поєднання консервативних та ризикових інвестицій. Частину коштів доцільно тримати в менш ризикових активах (депозити в стабільних банках, державні облігації), а частину — в більш динамічних інструментах, включаючи криптовалюти та акції перспективних компаній. Така диверсифікація допоможе захистити заощадження від інфляції та валютних ризиків.

Найважливішою інвестицією для кожного українця має стати фінансова грамотність. Розуміння економічних процесів, вміння аналізувати ринкові тенденції та приймати обґрунтовані фінансові рішення — це не розкіш, а необхідність. В умовах воєнного часу та економічної нестабільності фінансова безпека стає такою ж важливою, як і фізична безпека, і забезпечує можливість гідного життя незалежно від зовнішніх обставин.

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