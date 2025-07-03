Що буде з курсом євро до кінця 2025 року — прогноз НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що буде з курсом євро до кінця 2025 року — прогноз НБУ

Валюта
170
Що буде з курсом євро до кінця 2025 року — прогноз НБУ
Що буде з курсом євро до кінця 2025 року — прогноз НБУ
Наприкінці червня спостерігалося стрімке падіння долара, водночас євро побило новий рекорд. Далі динаміка вартості євро визначатиметься коливаннями курсу світових ринках.
Про це пресслужба Національного банку України розповіла в коментарі Фактам ICTV.
Станом на 2 липня 2025 року одне євро коштувало 49,41 грн. Наразі це історичний максимум.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

«Валютою курсової прив’язки гривні є долар США. Курс гривні до долара визначається на основі торгів на міжбанківському валютному ринку. Курс гривні до інших валют, зокрема до євро, визначається на основі кроскурсів. Тобто вираховується зміна курсу євро до долара та, відповідно, зміна курсу долара до гривні», — пояснили в Нацбанку.
Зазначається, що останнім часом спостерігається послаблення долара стосовно інших валют.
«Це один із наслідків тарифних протистоянь у світі та зростання волатильності на фінансових ринках, зокрема коливань валютних курсів», — каже регулятор.
Читайте також
Як наслідок, попри відносну стабільність курсу до долара, до євро гривня послабилася. Причина цього — коливання курсу європейської валюти до долара.
«Подальша динаміка курсу гривні до євро визначатиметься коливаннями курсу пари долар / євро на світових ринках», — наголошують у НБУ.
Водночас у Нацбанку додали, що регулятор не прогнозує курс гривні до іноземних валют і не має кількісних цілей щодо його рівня.
Нагадаємо, як писала газета NYT, долар почав новий рік з найгірших результатів за понад півстоліття. Валюта Сполучених Штатів ослабла більше ніж на 10% за останні шість місяців порівняно з кошиком валют основних торгових партнерів країни.
Читайте також
На початку липня ключовими факторами, що впливатимуть на валютний ринок, стануть війна на Близькому Сході, зростання цін на енергоносії, а також економічні труднощі в США та ЄС. Водночас позиції долара і євро як провідних світових валют залишаються міцними. За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тараса Лєсового, вартість цих валют може потрапити до штормової «бовтанки», однак це тимчасово.
За матеріалами:
ICTV
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems