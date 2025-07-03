Що буде з курсом євро до кінця 2025 року — прогноз НБУ Сьогодні 12:01 — Валюта

Що буде з курсом євро до кінця 2025 року — прогноз НБУ

Наприкінці червня спостерігалося стрімке падіння долара, водночас євро побило новий рекорд. Далі динаміка вартості євро визначатиметься коливаннями курсу світових ринках.

Про це пресслужба Національного банку України розповіла в коментарі Фактам ICTV.

Станом на 2 липня 2025 року одне євро коштувало 49,41 грн. Наразі це історичний максимум.

«Валютою курсової прив’язки гривні є долар США. Курс гривні до долара визначається на основі торгів на міжбанківському валютному ринку. Курс гривні до інших валют, зокрема до євро, визначається на основі кроскурсів. Тобто вираховується зміна курсу євро до долара та, відповідно, зміна курсу долара до гривні», — пояснили в Нацбанку.

Зазначається, що останнім часом спостерігається послаблення долара стосовно інших валют.

«Це один із наслідків тарифних протистоянь у світі та зростання волатильності на фінансових ринках, зокрема коливань валютних курсів», — каже регулятор.

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Як наслідок, попри відносну стабільність курсу до долара, до євро гривня послабилася. Причина цього — коливання курсу європейської валюти до долара.

«Подальша динаміка курсу гривні до євро визначатиметься коливаннями курсу пари долар / євро на світових ринках», — наголошують у НБУ.

Водночас у Нацбанку додали, що регулятор не прогнозує курс гривні до іноземних валют і не має кількісних цілей щодо його рівня.

Нагадаємо, як писала газета NYT, долар почав новий рік з найгірших результатів за понад півстоліття. Валюта Сполучених Штатів ослабла більше ніж на 10% за останні шість місяців порівняно з кошиком валют основних торгових партнерів країни.

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На початку липня ключовими факторами, що впливатимуть на валютний ринок, стануть війна на Близькому Сході, зростання цін на енергоносії, а також економічні труднощі в США та ЄС. Водночас позиції долара і євро як провідних світових валют залишаються міцними. За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тараса Лєсового, вартість цих валют може потрапити до штормової «бовтанки», однак це тимчасово.

ICTV За матеріалами:

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