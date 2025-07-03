Найпопулярніші IT-вакансії першої половини 2025 року — Finance.ua

Найпопулярніші IT-вакансії першої половини 2025 року Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Найпопулярніші IT-вакансії першої половини 2025 року

За кількістю вакансій в ІТ перше півріччя 2025 року стало найуспішнішим з початку повномасштабної війни.

Про це свідчать дані дослідження DOU.

У червні на jobs.dou.ua було опубліковано 5967 вакансій. Хоча це трохи менше, ніж у січні (який залишився рекордним місяцем), порівняно з червнем 2024 року кількість вакансій збільшилася на 1681.

Найбільше зросли категорії:

Marketing (+612 вакансій);

HR (+517);

Design (+328).

У відсотковому співвідношенні найбільше зростання показала категорія «Військова справа» — +145% за пів року. Далі йдуть:

AI/ML (+115%),

SAP (+102%).

З нетехнічних напрямів помітно зросли Assistant (+44%) та SEO (+40%).

Інфографіка: DOU

За останній місяць рекордну кількість вакансій було опубліковано в категорії AI/ML (132). Натомість для Artist’ів ситуація погіршилася, вакансій стало менше: 21 у червні порівняно з 30−40 раніше.

Інфографіка: DOU

Стабільний попит зберігається на Data-інженерів (понад 90 вакансій на місяць), DevOps (181 вакансія у червні) та хардверників (104 вакансії). У QA ситуація також стабільна — 368 вакансій за останній місяць.

Категорія miltech активно зростає. Зараз там публікують близько 436 вакансій на місяць. Це на 50 більше, ніж у травні 2025 року, і на 233 більше, ніж у червні 2024-го. Кількість відгуків на ці вакансії у червні сягнула 3490, тобто в середньому на одну вакансію припадає вісім відгуків.

За пів року збільшилася кількість вакансій з можливістю віддаленої роботи (+18,5%) та роботи за кордоном (+18,3%).

Крім того, покращилася ситуація у Львові (+18,8%) і Києві (+18%). Найскладніше з вакансіями у Харкові — лише 86 за останній місяць. В Одесі вакансій менше, ніж у Вінниці (116 проти 140).

Несподівано сильно зросла кількість пропозицій для фахівців з досвідом до року (+26%). Для початківців без досвіду вакансій теж стало більше приблизно на 7,6%.

Інфографіка: DOU

Найбільше вакансій для досвідчених спеціалістів у категоріях Front-end, Node. js та Java. Для кандидатів з меншим досвідом та без нього найпопулярнішими залишаються маркетинг, підтримка клієнтів (Support) і HR.

Інфографіка: DOU

Конкуренція на ринку праці поступово знижується. У червні вона досягла одного з найнижчих показників за останні два роки в середньому 25 відгуків на одну IT-вакансію. Менше було лише перед Різдвом минулого року (24 відгуки на вакансію).

Найвищий рівень конкуренції у категорії Front-end по 92 відгуки на одну вакансію. Трохи краща ситуація у QA (62 відгуки) та Project Manager (52 відгуки). Серед нетехнічних спеціальностей найконкурентніша — HR, з 25 відгуками на вакансію.

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