День фінансів: зарплати у ЗСУ з червня, прогнози аналітиків, банкірів і населення щодо курсу долара — Finance.ua

День фінансів: зарплати у ЗСУ з червня, прогнози аналітиків, банкірів і населення щодо курсу долара Сьогодні 17:38

У четвер, 15 травня, НБУ показав прогнози аналітиків, банкірів і населення щодо курсу долара, та чим загрожують торгові розбірки США, ЄС та Китаю курсу долара та євро в Україні.

Прогнози щодо курсу.

Як повідомляється на сайті НБУ, фінансові аналітики, банкіри, населення і бізнес дали прогнози щодо зростання курсу долара протягом найближчого року, але всі прогнози стають більш оптимістичними.

Також стало відомо, чим загрожують торгові розбірки США, ЄС та Китаю курсу долара та євро в Україні.

Водночас Євросоюз підтримає НБУ в посиленні нагляду за небанківськими фінустановами.

Банк блокує рахунок.

Більшість українських банків застосовує обмеження у разі нетипової активності на рахунку або перевищення ліміту на перекази. У першу чергу банк може заблокувати рахунок, який вважає підозрілим

До речі, банки можуть пом’якшити ліміти на Р2Р перекази після створення реєстру дропів.

Нові військові облігації.

У застосунку «Дія» доступні для нові військові облігації, названі на честь тимчасово окупованих міст. Про це повідомляє пресслужба «Дії». Додали ще пʼять облігацій у застосунок.

Рада з фінансової стабільності оновила стратегії розвитку сектора.

Рада з фінансової стабільності (РФС) схвалила зміни до Стратегії розвитку фінансового сектору України. Зміни, зокрема, пов’язані з підготовкою до восьмого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ.

Зарплати у ЗСУ з червня.

Основні виплати включають посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавку за вислугу років. Мінімальний розмір грошового забезпечення у Збройних Силах становить 20 100 грн. Його розмір залежить від займаної посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби.

При цьому Київ збільшує видатки на допомогу війську ще на 500 млн грн.

Водночас ВР прийняла законопроєкт про щомісячні грошові виплати захисникам та членам сімей загиблих Героїв.

А от колаборантам обмежать пенсії до прожиткового мінімуму.

У Міжнародному реєстрі збитків зʼявилася нова категорія.

Міжнародний реєстр збитків оголосив про запуск категорії, яка дає можливість подати заяви про пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна. Ця категорія призначена для власників майна, які зазнали пошкодження або руйнування нерухомого майна, що використовується не для проживання.

🏦 Finance.ua проаналізував, яке житло може дозволити собі орендувати українець із середнім доходом у великих містах. Де ще можна знімати й жити комфортно, а де доведеться економити читайте у нашому матеріалі.

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А от у Німеччині подорожчає оренда житла. Бо нові платіжки за комунальні послуги сильно вдарять по гаманцю квартиронаймачів.

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