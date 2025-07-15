День фінансів: закон про множинне громадянство, найкраще місце для виходу на пенсію — Finance.ua

День фінансів: закон про множинне громадянство, найкраще місце для виходу на пенсію Сьогодні 17:36

У віторок, 15 липня, ВР схвалила продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів. А Президент Зеленський підписав закон про множинне громадянство.

Також ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року.

Курс долара.

Національний банк зберіг інтервенції на високому рівні попри значне зменшення дефіциту валюти , дозволяючи лише незначні коливання курсу гривні. Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Понад 52% наявних вакансій припадає на великі підприємства.

Воєнний стан в Україні суттєво змінив ринок праці, спричинивши міграцію населення, мобілізацію, руйнування підприємств та зміну економічних пріоритетів. Найбільше постраждали промисловість, транспорт та будівництво, водночас сектор інформаційних технологій, торгівля демонструють відносну стійкість.

Водночас підприємці можуть отримати грант на відкриття чи відновлення бізнесу.

Скільки договорів ОСЦПВ уклали українські страхові компанії.

За січень-червень 2025 року страховими компаніями України було укладено понад 3,4 мільйона договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ).

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🏛️ Банки мають право розірвати договір банківського обслуговування (закрити рахунки клієнта) з власної ініціативи. Які ж є підстави для розірвання ділових відносин з клієнтом з ініціативи банку? Finance.ua написав про це статтю:

Де найкраще місце для виходу на пенсію.

Найкраще місце для виходу на пенсію, за даними Natixis, — це Швейцарія, яка піднялася з другого місця минулого року, щоб випередити Норвегію. Ця країна продемонструвала сильні результати в галузі безробіття, рівності доходів, тривалості життя тощо.

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Пенсії військовослужбовцям: куди і як звертатись за призначенням. Також стало відомо, як отримати 15 млн грн у разі загибелі або смерті військовослужбовця.

Викрала на першому побаченні майже 50 тис. дол.

До поліції Києва надійшло повідомлення про крадіжку значної суми грошей у мешканця столиці. У ході розшукових заходів поліцейські встановили, що напередодні ввечері 33-річний заявник познайомився із 22-річною дівчиною та запросив її до себе до дому. Гостя, побачивши готівку в сумці господаря оселі, викрала близько 50 000 доларів та залишила квартиру.

«Укрпошта» випустила унікальну марку з відьмами.

До Дня Української Державності «Укрпошта» випустила нову марку «Буде тобі, враже, так, як Відьма скаже». Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

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